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    La historia detrás del reencuentro de la dupla Za-Sa: nostalgia, fútbol y una tradición que sigue uniendo a los chilenos

    Iván Zamorano y Marcelo Salas volvieron a compartir pantalla después de años junto a Matías Fernández en una producción inspirada en una costumbre que permanece intacta: reunirse para vivir el fútbol.

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    La historia detrás del reencuentro de la dupla Za-Sa: nostalgia, fútbol y una tradición que sigue uniendo a los chilenos

    La propuesta rescata el valor de los recuerdos compartidos y revive una de las duplas más emblemáticas de la historia de La Roja, protagonista del regreso de Chile a los mundiales tras 16 años de ausencia.

    El reencuentro de Iván Zamorano y Marcelo Salas volvió a generar conversación entre los hinchas chilenos. Años después de compartir como una de las duplas más emblemáticas de la historia de La Roja, ambos volvieron a coincidir frente a las cámaras junto a Matías Fernández, en una producción inspirada en una costumbre que permanece intacta: reunirse para vivir el fútbol.

    La historia detrás del reencuentro de la dupla Za-Sa: nostalgia, fútbol y una tradición que sigue uniendo a los chilenos

    Más allá de la pieza audiovisual, la propuesta impulsada por Lay’s buscó retratar un fenómeno que trasciende generaciones. Aunque Chile no estará presente en la próxima Copa del Mundo, millones de personas volverán a reunirse para seguir los partidos, comentar las jugadas y compartir la emoción que genera el torneo más importante del fútbol.

    En ese contexto, la nostalgia aparece como un elemento clave. Un reciente estudio elaborado por PepsiCo reveló que recordar experiencias significativas del pasado fortalece los vínculos entre las personas, especialmente cuando esos recuerdos son compartidos. El fútbol, y particularmente los hitos de la selección chilena, ocupa un lugar privilegiado dentro de esa memoria colectiva.

    La historia detrás del reencuentro de la dupla Za-Sa: nostalgia, fútbol y una tradición que sigue uniendo a los chilenos

    “El fútbol tiene la capacidad de generar recuerdos que permanecen durante años y que siguen conectando a las personas. Reunir nuevamente a Iván y Marcelo fue una forma de celebrar esos momentos que marcaron a una generación, pero también de poner en valor algo que sigue muy vigente: las ganas que tenemos los chilenos de encontrarnos y compartir alrededor del fútbol, aunque no estemos presentes”

    Benjamín Herrera, CMO de PepsiCo Cono Sur

    Fue precisamente esa conexión emocional la que inspiró el reencuentro de Bam Bam y el Matador. La dupla Za-Sa surgió durante las Eliminatorias rumbo al Mundial de Francia 1998 y se transformó en uno de los símbolos del regreso de Chile a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia, protagonizando una campaña que permanece entre las más recordadas por los hinchas.

    La historia detrás del reencuentro de la dupla Za-Sa: nostalgia, fútbol y una tradición que sigue uniendo a los chilenos

    “Hay personas con las que compartes momentos que terminan marcando una etapa entera de tu vida, y con Marcelo vivimos algo así dentro de la cancha. Volver a compartir fue profundamente emocionante, porque de inmediato vuelven a la memoria los partidos, los goles, los abrazos y todas las alegrías que pudimos regalar a la gente. Este reencuentro también es una manera de volver a conectarnos con momentos inolvidables del fútbol chileno”

    Iván Zamorano

    Para Marcelo Salas, la experiencia le permitió reconectar con una etapa especialmente significativa de su carrera y con el vínculo que esa generación construyó con los hinchas.

    “Uno nunca olvida lo que significa defender a Chile y vivir momentos tan intensos como un Mundial. Reencontrarme con Iván después de tantos años me trasladó nuevamente a esa etapa tan especial y con el cariño que hasta hoy sigue teniendo la gente por esa generación”, agregó.

    La participación de Matías Fernández aporta además una mirada que conecta distintas generaciones del fútbol chileno, complementando una historia que reúne a referentes de distintas épocas unidos por una misma pasión.

    Más allá de quienes estén en la cancha, el fútbol sigue siendo una poderosa excusa para reunirse. Y esa capacidad de generar encuentros, conversaciones y emociones compartidas es precisamente lo que da sentido a esta historia.

    La historia detrás del reencuentro de la dupla Za-Sa: nostalgia, fútbol y una tradición que sigue uniendo a los chilenos
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