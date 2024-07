“¡Juega como en el barrio!”: la historia de Ignacio Vásquez, la nueva estrella que irrumpe en la U

La Copa Chile regala historias a granel. Algunas muy pintorescas y otras tienen que ver con irrupciones notables. De estas últimas se pudo ver la noche del lunes. Ignacio Vásquez, de 18 años, hizo su estreno como titular en la U. Y no solo no le pesó la camiseta, sino que se lució con dos goles de gran factura y una asistencia. Si bien es cierto el resultado fue un categórico 7-0 y el rival era San Antonio Unido, equipo de la Segunda División, el nivel del oriundo de San Bernardo dejó una gran sensación.

“La verdad que jugar aquí en el Estadio Nacional es un sueño de niño que pude cumplir. Además, con el apoyo del público, más encima tener una buena actuación y hacer dos goles, me pone muy feliz”, señaló a TNT después de ser elegido el mejor de la cancha. A pesar de eso, intenta mantenerse centrado: “Con tranquilidad y humildad siempre, me falta mucho por mejorar y creo que vamos por buen camino. Ojalá poder sumar más minutos, pero con tranquilidad. Estoy siempre con los pies en la tierra. Sé que hice dos goles pero me falta por mejorar, lo seguiré haciendo en los entrenamientos y de a poco ir para arriba”.

Antes de llegar a este momento, su carrera estuvo vinculada a Cobresal. Desde el cuadro minero llamó la atención de los grandes del país. Previo al Sudamericano Sub 17 del año pasado, tanto la U, como la UC y Colo Colo se peleaban a la emergente figura. Sin embargo, pesó más la camiseta azul y las gestiones del gerente deportivo Manuel Mayo, quien se involucró directamente en las tratativas. Así, luego del certamen, el joven futbolista se sumó al elenco que adiestraba Mauricio Pellegrino en ese momento.

“En el tema emocional, es un muchacho que ha adquirido gran madurez con respecto a su juego, a profesionalizar sus entrenamientos. Se cuida muchísimo y eso a la larga te va a sumar muchos bonos. Es un chico muy serio y responsable con su carrera. Tiene muy buena relación con su entorno, entonces ha sabido orientar bien su foco. Tenemos una relación de mucho respeto y amistad. Y no solo con nosotros como cuerpo técnico, también con sus compañeros”, contó Rodrigo Núñez, su entrenador en las cadetes de Cobresal, en una entrevista con AS Chile.

Álvarez, encandilado

Con el paso de los meses, despuntó en su categoría con la tricota estudiantil y fue promovido a la Sub 21. La llegada de Gustavo Álvarez a la banca del primer equipo también le ayudó, pues el adiestrador quedó maravillado con lo que vio. De hecho, lo llevó a la pretemporada en La Serena, y este semestre se atrevió a darle minutos en la Copa Chile. Su debut fue en la ida ante el SAU tras la expulsión de Leandro Fernández. Menos de una semana después fue decisivo para clavar una goleada implacable frente a los porteños.

“Ignacio Vásquez es un muy buen proyecto de club que tiene que crecer para consolidarse, recién empieza su carrera y tiene mucho por mejorar”, sostuvo el DT, junto con explicar sus razones para apostar por figuras emergentes: “Las oportunidades de los jóvenes no son porque es la Copa Chile, sino porque se lo merecen. Nuestro gran objetivo es ganar y les damos la misma importancia a los dos torneos. Los minutos no se regalan y los juveniles están en mi consideración”.

Asimismo, Vásquez, también estelar de la selección chilena Sub 20, contó lo que le dijo el técnico laico para transmitirle la confianza necesaria. “Cuando el técnico me dijo que sería titular me puse feliz, es un sueño. Me dijo que disfrutara, que lo hiciera como en el barrio; como en Cobresal, como en las inferiores y así lo hice. Disfruté del juego y fue un gran partido”, reveló.

También aprovechó la ocasión para hacer referencia a sus mentores. “Mi ídolo, fue mi papá siempre. Futbolísticamente, me gusta el juego de Neymar. Estoy con ganas de seguir trabajando, con humildad, y tratar de hacerlo lo mejor posible para sumar más minutos”, manifestó. Hoy su nombre es un poco más conocido por los hinchas y la ilusión y ganas de triunfar no se las quita nadie.