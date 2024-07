Castrilli dispara con todo: apunta a árbitro chileno que trabaja en la Conmebol tras el polémico arbitraje de la Roja frente a Canadá

Seguramente, no hay hincha chileno que no se haya quejado por la actuación de Wilmar Roldán. La afirmación, por cierto, también aplica para los jugadores de la escuadra que dirige Ricardo Gareca. De hecho, los reproches de estos últimos fueron públicos.

Los más enérgicos fueron los de Alexis Sánchez y Claudio Bravo, dos de los principales referentes del combinado. Mauricio Isla, en cambio, prefirió abstenerse. A la distancia, Gary Medel, quien no estuvo en esta convocatoria, pero que sigue siendo un referente para el plantel, también se lanzó con dureza.

Hay voces especializadas que se suman a los reproches. La más notoria, al menos hasta ahora, es la de Javier Castrilli. El Sheriff fue el presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, aunque no es en esa condición que alza la voz. Lo hace, como siempre, como un usuario de las redes sociales, un rol que solo abandonó circunstancialmente, durante su paso por Quilín. Frontal como siempre, expuso con claridad su discrepancia con las decisiones de Roldán.

El codazo

El exárbitro argentino abordó directamente el golpe del canadiense Moïse Bombito a Rodrigo Echeverría. Aún intenta explicarse por qué el norteamericano no terminó expulsado. Y más aún, por qué si la determinación no la adoptó el juez principal, tampoco fue sugerida desde el VOR, la cabina que administra el VAR.

Video incluido, el transandino expone una radical posición. “Chile jugó 86 minutos contra un equipo que tenía un jugador más”, introduce. “Pavada de ventaja deportiva”, añade.

El emplazamiento al ente que rige al fútbol sudamericano es frontal. “Conmebol: cuesta explicar cómo, habiendo VAR, esto ocurre a los cuatro minutos de partido y no estando en juego el balón. Increíble”, sostiene.

El posteo continuó en un formato de hilo en X, con un lamento hacia la situación del combinado nacional. “Sensación de desamparo; impotencia; que hacen lo que quieren; que te toman el pelo; que te toman por estúpido… desolación”, propuso el exsilbante. Además, repasa a la dirigencia de la ANFP, añadiendo que la Roja no tiene quien la escude en la Conmebol ante los cobros dudosos. “Cuando quedas fuera de una competencia viendo avasallados tus derechos sin que nadie te defienda: eso es Chile hoy”, expresa.

La intervención no es la única en torno al encuentro entre el equipo de Ricardo Gareca y el de Jesse Marsch. Horas después del cometido entre la Selección y su símil canadiense, Castrilli no se fue por las ramas y dirigió sus dardos a Carlos Astroza, réferi nacional, quien, pese a trabajar en la Confederación Sudamericana, no se ha pronunciado por el arbitraje de Wilmar Roldán. “Es el representante de Chile en la Comisión de Árbitros de la Conmebol. Como Gerente Técnico es el encargado del VAR. ¿Qué respuesta le dará a su país? ¿Le dará la cara para no renunciar? Seguramente se cagará en todo para conservar su cargo”, lanzó.