Ignacio Vásquez, la figura de la Roja Sub 17 que la U logró ganarle a Colo Colo y a la UC

Termina el duelo frente a Colombia e Ignacio Vásquez levanta los brazos. El 10 de la Selección Chilena Sub 17, que a esa altura porta la jineta de capitán, corre a abrazarse con cada compañero que se le cruza en el camino. La Roja acaba de vencer a los cafetaleros y sumó su segunda victoria en el Sudamericano que entrega pasajes al mundial de la categoría.

Lo cierto es que Ignacio Vásquez ha logrado consolidarse como uno de los grandes valores del equipo de Caputto. Ha sido capaz de levantar a sus compañeros en los momentos difíciles, principalmente en la derrota en el debut frente a Brasil, y de guiar el fútbol de un equipo que ha ido de menos a más a lo largo de la competición que se juega en Ecuador.

El nivel de Ignacio Vásquez, sin embargo, viene llamando la atención hace varios meses. El jugador de 16 años, que hasta hace unas semanas pertenecía a Cobresal, estaba siendo seguido por Universidad de Chile, Colo Colo y Universidad Católica. Los tres grandes del fútbol chileno querían quedarse con sus servicios.

Luego de intensas conversaciones, en las que se involucró directamente Manuel Mayo, el gerente deportivo de Azul Azul, Ignacio Vásquez terminó inclinándose por Universidad de Chile. Se integrará una vez que termine el Sudamericano a los trabajos de Adrián Rojas, el técnico de la U Sub 17. El nacido en San Bernando debía tomar una decisión clave de cara a su futuro. Porque si bien varios elencos se peleaban por sus servicios, en caso de no prosperar las negociaciones debía presentarse a fin de año en El Salvador. Cabe destacar que las inferiores de Cobresal trabajan en el complejo Amador Donoso, en Puente Alto. Recién cuando están próximos a la mayoría de edad viajan a sumarse al plantel de honor en el norte.

Hace unas semanas, en conversación con la página de la Roja, Vásquez entregaba detalles de la posición en el campo de juego que le acomoda. “Me han colocado en dos posiciones distintas, de enganche y puntero izquierdo, y las dos me han acomodado. Creo que si sigo entrenando de manera continua, puedo ganarme un lugar fijo en la oncena nacional. Me siento muy feliz por todo lo que ha pasado”, señaló. En la previa al Sudamericano, incluso, destacaba la confianza que le ha entregado Hernán Caputto, el técnico de la Rojita. “El entrenador me ha dado la confianza, de a poco vamos mejorando. Nos tenemos fe para el Sudamericano”, decía.

Y ayer tras el triunfo contra Colombia analizó el resultado. “Sabíamos que teníamos que hacer el trabajo más que nada contra Uruguay y Colombia que eran unos rivales bastante fuertes y directos. Estamos felices. Creo que el partido lo sacamos adelante muy bien, con mucha garra y con juego intenso que es lo que nos caracteriza a nosotros”, comentó en diálogo con los canales oficiales de la Selección.

También se refirió a su rol como titular en el equipo que dirige Hernán Caputto, pensando en el próximo choque contra Ecuador. “Me lo tomo con alegría, con responsabilidad. Eso es mérito también de los profes que confían en mi juego, en que puedo ayudar al equipo. Hoy día me tocó quedar de capitán y para mí eso es una alegría tremenda. Entre más minutos juegue más puedo demostrar que puedo ser un gran jugador”.

A continuación, comentó el ambiente y el estado físico dentro del plantel de cara a la última fecha de la primera fase del Sudamericano Sub 17. “A mis compañeros los veo increíble. Este partido (contra Colombia) fue bastante físico, de harta lucha. La lluvia nos ayudó, porque tuvimos un descanso que necesitábamos bastante, y después salimos con una sangre que en pocos equipos hay”.

A su vez, agradeció el apoyo que ha recibido por parte de su familia e hinchas presentes en Ecuador. “Hoy los vi ahí y me emocioné un poco, porque mi papá, mi mamá, mi hermana se han sacrificado toda la vida por mí y creo que ahora está dando frutos y estoy feliz por ellos y por mí”.

Por último, comentó cómo han desarrollado el trabajo de pelota detenida. “Cada entrenamiento trabajamos táctica fija. Es fundamental para el fútbol de hoy en día. Son oportunidades que se dan y creo que llevamos dos goles de táctica fija y queremos hacer muchos más”, cerró.

La Selección Sub 17 volverá al campo de juego este viernes, a las 20 horas, frente a Ecuador. Ignacio Vásquez, el talentoso volante, seguramente comandará a un equipo que buscará meterse en lo más alto de la competición.