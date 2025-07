Montreal anuncia el arribo a préstamo de Thomas Gillier desde el Bologna

Thomas Gillier fue anunciado en el Montreal. “Estamos encantados de darle la bienvenida al club”, declaró Luca Saputo, director general de reclutamiento y metodología deportiva del cuadro norteamericano. “Es un portero joven con mucho potencial que aportará calidad a la plantilla. Estamos convencidos de que se integrará rápidamente en el grupo y generará una sana competencia entre nuestros porteros”, complementó.

El guardameta chileno pasa a préstamo desde el Bologna. Una operación que el propio futbolista había adelantado a El Deportivo. “Hay un proceso que me hará evolucionar. Saltar primero a la Serie A es un tremendo paso. Parte de este proyecto serio que me ofrece Bologna incluye foguearme en la MLS, una liga muy competitiva que está creciendo muchísimo y que es muy exigente”, explicó.

“Me voy al Montreal. En todo este tiempo que me tocó estar lesionado, me mantuve siempre pensando en trabajar el inglés, en evolucionar en temas de lengua. Me manejo en el francés, que es la lengua la lengua de Montreal. Y también puedo hablar italiano, he mejorado muchísimo. Lo importante es que yo me adapte a ellos rápidamente. Creo que la barrera lingüística es fundamental y por eso me he enfocado en aprender los idiomas del equipo en el que me va a tocar estar. Me tocó estar en clases sin saber todavía que iba a firmar por ambos clubes, aunque era probable que fuera a préstamo. Contraté profesor, tuve clases online e intenté mejorar tanto mi italiano como el inglés”, revelaba.

Ahí también dio a conocer los motivos que lo llevaron a rechazar la oferta de la UC para extender su contrato. “Es una tremenda oportunidad. Salir de tu zona de confort te hace crecer como jugador. Es muy difícil, porque tengo un cariño inmenso por la gente de Universidad Católica, que en todo momento fue 10 puntos conmigo. Desde juvenil los hinchas me apoyaron un montón. Tengo un agradecimiento profundo hacia el hincha cruzado, porque siento que es un tremendo hincha, que apoya a la gente de la cantera y a mí me bancaron a hasta morir. Pero hay que salir de la zona de confort. No todos los días aparece el Bologna, que viene de ser campeón de Copa Italia, y te llama. Es un tremendo club. Un tremendo desafío… más que un desafío, es una tremenda oportunidad”, dijo.

“Bologna me ofrece un proyecto serio y estructurado, con un claro desarrollo deportivo. Sentí que era el momento de dar un paso hacia adelante, de seguir evolucionando como jugador, que es lo que me permite este proceso. Cuando hay un proyecto detrás, al final todo queda en el jugador, porque ellos te arman el camino, pero después está en el jugador recorrerlo y cumplir con las expectativas. Asumo la responsabilidad de este desafío”, añadía.