Salta a Europa: Bologna anuncia el fichaje de Thomas Gillier tras su salida de la UC

Thomas Gillier da un salto en su carrera. El guardameta, que hace pocos días finalizó su contrato con Universidad Católica y salió como jugador libre, firmó con el Bologna. La escuadra italiana anunció su fichaje con un escueto comunicado.

“El Bologna FC 1909 anuncia que ha adquirido definitivamente los derechos sobre las actuaciones deportivas del portero Thomas Gillier”, escribieron en su sitio web.

El arquero ha tenido un año complejo. A inicios de temporada, sufrió una rotura del tendón del bíceps en un entrenamiento en San Carlos de Apoquindo y debió ser operado. No juega desde febrero.

Luego de eso, Vicente Bernedo tomó la titularidad en el arco estudiantil. La proyección del curso era que Gillier fuera el titular. Lo que no ocurrió debido a su lesión.

Gillier en un partido de la UC. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

“La decisión pasa por una visión de carrera. Se me ofrece un proyecto con un desarrollo claro, serio y con una idea. Me permite crecer como jugador y seguir evolucionando. Eso es lo que más me importa. Decidí que era el momento de dar este paso”, señaló a ESPN.

“Dejar Universidad Católica fue una decisión pensada, para nada impulsiva. Es difícil salir de tu zona de confort, donde la gente te quiere y hay un cariño es especial, es complejo tomar una decisión, pero privilegié el proyecto por sobre la oferta de la UC. Por eso tomé esta oportunidad”, añadió.

Su despedida de la UC

Hace algunos días, el futbolista de 21 años había publicado una emotiva carta de despedida tras su último día en la UC. “Me toca despedirme del club donde me tocó crecer desde los 11 años, como jugador, pero sobre todo como persona. Quiero agradecer a todos los trabajadores del club: entrenadores, entrenadores de porteros, utileros, guardias de seguridad, nutricionistas, preparadores físicos, dirigentes, área de scouting, área audiovisual, cancheros, psicólogos, kinesiólogos, masajistas, doctores, paramédicos, fisiólogo, área de prensa, área administrativa, Casa Cruzada, área de fútbol formativo y a mis compañeros. Gracias a todos quienes me ayudaron a crecer y a mejorar dentro del club”, escribió en la misiva expuesta en su Instagram.

“Finalmente a ustedes, a todos los hinchas que, desde muy pequeño, me apoyaron y que, cuando empecé a jugar, me hicieron sentir su cariño y afecto en cada partido, en cada momento que nos tocó compartir. Intenté trasladar todo ese cariño, pasión y amor que tienen por la Franja a la cancha, con responsabilidad, compromiso y respeto. Les agradezco de todo corazón. Hoy dejo de ser jugador del plantel pero se suma un hincha más alentando a este hermoso club”, agregó.