Otra fuga de un juvenil en el fútbol chileno: la UC confirma la salida de Thomas Gillier

No hubo acuerdo: la UC confirma la salida de Thomas Gillier.

Thomas Gillier no continúa en Universidad Católica. La UC quería extender el vínculo del guardameta, así lo manifestaron en más de una oportunidad, sin embargo, no hubo acuerdo. La noticia fue confirmada por Cruzados. “Luego de un extenso periodo de conversación y negociaciones, nos comunicó que no continuará en la institución y seguirá su carrera en el extranjero”, manifiestan en la institución, a través de un comunicado.

Desde la concesionaria no ocultan que la decisión adoptada por el futbolista no es la que ellos esperaban. “El arquero formado en Universidad Católica seguirá recuperándose de su lesión y entrenando junto al plantel hasta el próximo 30 de junio, fecha en que finaliza su contrato. La decisión comunicada por Thomas no es lo que esperábamos como institución y lamentamos la partida de un jugador que desde muy pequeño comenzó su vínculo formativo con Universidad Católica”, señalan.

Gillier ha tenido un año complejo. Justo antes del debut de la UC en la Liga de Primera, el arquero de 20 años sufrió una rotura del tendón del bíceps y debió ser operado. Esto lo ha privado de jugar en la temporada actual. De urgencia, Vicente Bernedo se transformó en el portero titular y los cruzados ficharon a Darío Melo.

Gillier no ha podido jugar este año por una lesión en la pretemporada. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Negociación entrampada

Más allá de los plazos de recuperación, la negociación con el jugador siempre fue estuvo condicionada. En Cruzados querían extender su vínculo, pero el futbolista prefirió salir al extranjero. Esas eran las posiciones que el propio Juan Tagle dio a conocer en entrevista con El Deportivo. “La discusión no va tanto por el lado económico. Va más bien por lo que él está evaluando cómo desarrollar su carrera. Y en ese punto donde no hemos logrado ese acuerdo. La experiencia que nosotros hemos tenido con los jugadores que se han ido muy temprano contra aquellos que se han ido consolidados, es bien clara”, señaló el abogado en esa oportunidad.

En esa línea, el timonel estudiantil descartaba conflictos con el guardameta. “Algunos dicen que Thomas se va molesto porque lo sacaron del equipo el año pasado. La decisión de Tiago Nunes de darle el puesto titular a Sebastián Pérez fue técnica. Consideró que para la etapa final del torneo podía venir bien un arquero con más experiencia. Nosotros no influimos nunca en eso. Nosotros llevamos un buen tiempo con la intención de renovar su contrato. Es un diálogo directo, honesto, legítimo con un jugador que quiere tomar su decisión”, expuso.

Sin embargo, reconoció que una salida en este momento, lo que finalmente ocurrió, no dejaría el dinero al que optarían en otro contexto. “Genera recursos por derecho de formación, que no son menores. Pero sí son menos de lo que aspiraríamos al venderlo”, comentó Tagle.