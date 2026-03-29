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    Política

    Gobierno anticipa cambios al estado de excepción en la Macrozona Sur y evalúa reforzarlo en comunas críticas

    El ministro de la Segpres, José García Ruminot, aseguró que el Ejecutivo evalúa focalizar la medida en las comunas con mayor concentración de atentados, mientras revisa su continuidad de cara a la próxima prórroga.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, adelantó que el Gobierno introducirá cambios al estado de excepción en la Macrozona Sur, con énfasis en una eventual focalización en las comunas con mayor concentración de atentados. La autoridad también abordó medidas para aumentar la recaudación fiscal —incluyendo el cobro del CAE— y se refirió al diálogo con el gremio de camioneros ante eventuales movilizaciones.

    En entrevista con Estado Nacional de TVN, el ministro sostuvo que el Ejecutivo se encuentra revisando la continuidad de la herramienta constitucional, actualmente vigente, y que definirá su futuro antes de la próxima prórroga.

    “Van a haber cambios respecto del estado de excepción constitucional de emergencia”, afirmó, aunque evitó detallar las modificaciones.

    Gobierno anticipa cambios al estado de excepción en la Macrozona Sur y evalúa focalizarlo en comunas críticas

    García Ruminot planteó que uno de los focos será intensificar la acción en zonas específicas donde se concentran hechos de violencia, mencionando comunas como Collipulli, Victoria y Ercilla. “Tenemos tres o cuatro comunas que son las más complejas”, indicó, apuntando a la necesidad de una intervención más precisa.

    En esa línea, recalcó que el objetivo es reforzar la presencia del Estado en territorios como Temucuicui, donde —según dijo— existen dificultades, pero no una ausencia total de institucionalidad. “No puede haber ninguna parte del territorio nacional en que el Estado de Chile no pueda estar presente”, enfatizó.

    Cobro del CAE y urgencia legislativa

    En materia económica, el ministro confirmó que el Gobierno impulsará el cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE) como parte de un paquete de medidas económicas, en medio de la necesidad de financiar la reconstrucción tras los incendios del verano.

    “El CAE siempre debió haberse cobrado”, sostuvo, subrayando que el sistema fue diseñado para autofinanciarse, lo que —a su juicio— no se ha cumplido.

    Entre las medidas en evaluación, mencionó el fortalecimiento de la cobranza a través de la Tesorería y la posibilidad de implementar descuentos por planilla a trabajadores con deudas, mecanismo contemplado en propuestas anteriores de reforma al sistema de financiamiento estudiantil.

    Gobierno anticipa cambios al estado de excepción en la Macrozona Sur y evalúa focalizarlo en comunas críticas

    El secretario de Estado recalcó que la prioridad es recuperar recursos sin generar una carga excesiva en las familias, aunque apuntó a casos de deudores con altos ingresos que no han cumplido con sus pagos.

    En paralelo, abordó los tiempos legislativos del paquete de medidas, señalando que el Ejecutivo buscará una tramitación expedita. “No debiéramos llegar a septiembre sin tenerlo aprobado”, afirmó, estimando un plazo de hasta cuatro meses para su despacho desde el Congreso.

    Camioneros: Gobierno apuesta por el diálogo y descarta paro inminente

    Respecto a la situación del transporte de carga, García Ruminot aseguró que el Gobierno mantiene conversaciones con los principales dirigentes del sector y que, por ahora, no se vislumbra un paro.

    El ministro detalló que sostuvo contactos con líderes gremiales como Sergio Pérez y Juan Araya, quienes —según indicó— han manifestado disposición al diálogo. “No quieren ir a un paro”, afirmó.

    No obstante, reconoció que existe incertidumbre respecto de las bases del sector, aunque insistió en que el Ejecutivo buscará canalizar las demandas a través de instancias de conversación.

    “Este es un gobierno que quiere escuchar y recoger propuestas”, sostuvo, en un contexto marcado por el alza de costos como los combustibles y otras presiones sobre el rubro.

    Gobierno anticipa cambios al estado de excepción en la Macrozona Sur y evalúa focalizarlo en comunas críticas
    Más sobre:CAEJosé García RuminotSecretaría General de La PresidenciaSegpresDeudoresMinistroGobiernoEjecutivoCamionerosCombustibles

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