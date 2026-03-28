Alza de combustibles: amplia mayoría considera insuficientes medidas paliativas del gobierno

El mensaje principal que ha entregado el gobierno de José Antonio Kast y su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, es que la decisión de traspasar de manera completa -por una vez- el alza internacional del petróleo al precio interno de los combustibles, que tuvo lugar esta semana, se debe a que no había otra alternativa dada la estrechez fiscal por la que atraviesa el país. Asimismo, se ha enfatizado que la causa inicial es externa, debido a la guerra que se desató por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Dado lo anterior, se modificó el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco), por cuanto mantenerlo actuando como hasta ahora para contener el incremento significaba un uso cuantioso de recursos.

En esa misma línea de argumentación, antes de anunciar la medida el mandatario enfatizó: “Quisiera pedirle a cada chileno que nos ayude, que nos colabore con estas medidas que son difíciles, no son fáciles, pero que tenga la certeza que siempre vamos a hablar con la verdad”.

Sin embargo, hasta el momento ese mensaje pareciera no estar calando en la ciudadanía, la que rechaza la decisión del gobierno que llevó a que el precio de la bencina de 93 octanos subiera $372, la de 97 octanos $392, mientras que el diésel aumentó $580.

Así lo muestra una encuesta de opinión pública de Descifra -alianza entre Copesa y la empresa de investigación de mercado y comunicaciones estratégicas Artool-, realizada entre el 25 y 26 de marzo.

Miguel Zlosilo, director metodológico de Descifra, afirma que “es una encuesta fuertemente influida por el alza de los combustibles, pero sin duda que (los resultados) son preocupantes. Ello, considerando el riesgo de qué tiña la percepción sobre la conducción económica por mucho tiempo, aunque bien podría ser un efecto transitorio”.

Los resultados

Si bien el gobierno se ha desplegado comunicacionalmente y logró, además, aprobar las medidas paliativas de esta alza en tiempo exprés en el Congreso, como inyectar recursos para mantener el precio de la parafina y la entrega de un bono para taxistas y transporte escolar de $100 mil pesos por 6 meses, los consultados se mostraron contrarios a los anuncios y ven que el aumento en el precio de los combustibles les afectará directamente en sus hogares.

Así, un 60% cree que el gobierno sí tenía otras alternativas y dice no compartir su decisión de dejar de subsidiar el valor de las gasolinas y el petróleo esta vez, frente a un 38% que plantea que no tenía otra opción.

Además, un 74% considera que las medidas anunciadas para contener los efectos del alza del precio son insuficientes. Y un 89% dice que las personas son las que más afectadas se verán con esta medida, mientras que un 9% considera que serán las pymes y solo un 1% que serán las grandes empresas.

Asimismo, una amplia mayoría también estima que el incremento lo afectará directamente. Ante la pregunta: ¿qué impacto cree que tendrá en su hogar el alza de los combustibles? Un 66% dice que el impacto será alto y un 27% medio. Un 5% estima que el efecto será bajo.

Uno de los argumentos que ha entregado la nueva administración es que tuvieron que adoptar esta medida porque el gobierno saliente los dejó sin recursos. Al respecto y consultados por quién cree que es el principal responsable de este incremento de los combustibles en Chile, un 37% apunta al gobierno de José Antonio Kast. Más atrás, con un 31% las personas consultadas creen que la responsabilidad es del gobierno de Gabriel Boric. Y hay un 30% que considera que el primer responsable es Donald Trump, por iniciar la guerra contra Irán.

Efecto inflacionario

Uno de los impactos directos de esta alza en los precios se comenzará a reflejar en los registros del IPC. De hecho, para abril, los economistas ya proyectan una inflación cercana a 1%, mientras que el Banco Central elevó su proyección de la inflación para este año de 3,2% a 4%.

Esto cambio en las perspectivas se está viendo reflejado en la percepción ciudadana: un 77% espera que afecte de manera importante la inflación y un 19% estima que lo hará moderadamente.

“Más allá de si una medida pueda justificarse, la percepción es que el gobierno podría haber considerado otras alternativas buscando no traspasar el 100% del alza a las personas”, dice Zlosilo. Asimismo, comenta que “los encuestados esperan un alto impacto del alza en la inflación y consideran que el paquete de medidas es insuficiente”.

Una de las medidas inmediatas que tomarán las personas debido al alza en los precios es que utilizará menos su automóvil, con un 41%, mientras que un 24% dice que mantendrá inalterado su uso.

Para Zlosilo, “las variables que presentan resultados más lapidarios tienen que ver justamente con este efecto en las personas y en la inflación”.

Empleo y crecimiento

El sondeo también aborda temáticas más amplias sobre la economía. Los resultados tampoco favorecen al gobierno: un 57% dice que su mayor temor para 2026 es la falta de empleo, seguido con un 36% que se refiere al recorte de las ayudas estatales.

En cuanto al manejo económico de la actual administración, el 56% está en desacuerdo en cómo José Antonio Kast está conduciendo la economía, mientras que el 41% está de acuerdo.

Una de las promesas de campaña del actual gobierno es que se terminará creciendo al 4%. Sin embargo, una mayoría reflejada en un 51%, plantea que no se cumplirá, en cambio un 42% espera que sí.P