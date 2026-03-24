Congreso aprueba primera prórroga del estado de excepción en la Macrozona Sur bajo el gobierno de Kast

El Senado aprobó este martes una nueva extensión del estado de excepción constitucional de emergencia que rige en La Araucanía y en las provincias de Arauco y del Biobío, en la Región del Biobío. La medida fue respaldada con 40 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.

Esto, luego de que, horas antes, la Cámara de Diputados aprobara la medida con 122 votos a favor, 19 en contra y nueve abstenciones.

La última prórroga del gobierno de Gabriel Boric se votó el 27 de enero con una duración de 30 días a partir del 26 de febrero de 2026. La votada en esta sesión es la primera de la administración de José Antonio Kast.

En la Sala, acudieron el ministro del Interior, Claudio Alvarado, en compañía del ministro de Defensa, Fernando Barros; de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y el secretario general de la Presidencia, José García Ruminot.

Fue Alvarado quien señaló que “a estas alturas, nadie niega que en la Macrozona Sur enfrentamos de verdad una crisis que se ha convertido en una verdadera amenaza a la seguridad nacional. Ciudadanos, trabajadores, sus familias han debido vivir por años bajo el temor y la amenaza de grupos organizados que destruyen su propiedad, queman sus herramientas de trabajo e incluso en algunas oportunidades atentan contra su vida. Frente a esta cruda realidad, el Estado obviamente no puede ser neutral”.

“El gobierno anterior entendió la gravedad de esta situación y consideró conveniente renovar esta medida por 66 oportunidades. Y los efectos de estas medidas, sin duda alguna, están a la vista. En esto los datos no mienten”, reiteró el ministro, repitiendo las palabras que argumentó ante la Cámara de Diputados.

Debate parlamentario

En torno al debate e intervenciones parlamentarias durante la sesión en la Cámara Alta, el senador Andrés Longton (RN) manifestó que “claramente que el estado de excepción no es una normalidad que hay que perpetuar o eternizar. Pero es una realidad que está viviendo hoy día la Región de la Araucanía que es necesario fortalecer, sobre todo desde el punto de vista operativo, para que ciertas herramientas, particularmente que hoy día las policías pueden realizar de mejor manera en tareas investigativas, en la ejecución de órdenes judiciales y en el control de medidas cautelares, siga siendo fortalecida”.

En el mismo tenor, el senador Francisco Huenchumilla (DC) expresó sus aprensiones sobre la medida, afirmando que “hoy día esperaba algo distinto. Porque la pregunta es, en esta presentación que se ha hecho de la prórroga del estado de excepción constitucional, ¿qué es lo diferente de lo que hizo el gobierno pasado o el gobierno antepasado? (…) Yo esperaba que este grupo encabezado por el Partido Republicano, que está por primera vez en la conducción del Estado, hubiera presentado una visión distinta de cómo ve el conflicto que tenemos en la región del sur. Me hubiera gustado una visión más sistémica, más integradora”

El senador Arturo Squella (Rep.) sostuvo que “siempre vamos a estar disponibles para abordar los temas de fondo, pero no vengan a desconocer que, efectivamente, la violencia que se vive en cada uno de los rincones de esa Macrozona Sur, que nuevamente estamos discutiendo, se tiene que intervenir en el ejercicio de los derechos fundamentales que debieran estar libremente ejerciendo cada uno de los vecinos de la región, precisamente porque no están las condiciones para que sin este estado de excepción se pueda cumplir fielmente con lo que la constitución manda, es lo que a nosotros nos impide tener una misma mirada”.

En tanto, la senadora Beatriz Sánchez (FA) planteó una serie de interrogantes a los secretarios de Estado presentes en la audiencia.

“¿Cuál es el plan para desescalar el estado de excepción? El informe de la Subsecretaría de Seguridad habla de un estado final deseado. ¿En cuánto tiempo estiman que este estado se alcanzará, considerando que ustedes reconocen que existen avances? ¿Hay un plan para ello? Creo que es importante saber cuáles son los objetivos, los tiempos y los recursos que hacen que esto efectivamente sea una medida excepcional y no una forma de gobernar cuando van a hacer esa evaluación de fondo. ¿hay lugares dentro de la región de la Araucanía o las provincias de Arauco o Malleco donde ya se haya alcanzado ese estado final deseado. Y por último, ¿cómo piensan reconstruir la convivencia y la paz social en esas zonas solo con una respuesta militar?”, cuestionó.