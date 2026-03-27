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    Los camioneros se reunirán este lunes para analizar “medidas” tras histórica alza de los combustibles

    El presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, espera un subsidio focalizado por parte del gobierno por el alza de los combustibles.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    El presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, anunció que este lunes el sector se reunirá para analizar medidas a tomar ante la alza histórica de los combustibles por la neutralización del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

    El lunes hay una reunión con todos los organismos que ya vinieron, con la CNTC, con Chile Transporte y con Agetich (La Asociación Gremial del Transporte Internacional de Carga por Camión de Chile), una asociación gremial de transporte internacional”, dijo tras una cita con el gobierno en La Moneda.

    Ante este contexto, Araya explicó que “ahí vamos a discutir el lunes, en la Casa de la Confederación del Almirante Barroso, qué medidas vamos a tomar. Ese es el camino que estamos haciendo. Porque el tema de la subida del petróleo fue un golpe bajo, nos dejó descolocados”.

    “Nosotros ponemos 95% de la carga en el país. Por lo tanto, todo lo que está aquí lo trajo un camionero. Así que esperamos que tengamos alguna noticia del gobierno”, comentó en función de que esperan que el Ejecutivo apoye al sector con medidas.

    Sobre las expectativas de esta ayuda, el dirigente gremial comentó que ellos pidieron “un subsidio pequeño para los camioneros que tengan renta presunta, que son los que facturan menos de 2.400 UF al año, para poder respirar un poquito”.

    Al ser consultado sobre una posible paralización del sector, Araya comentó que eso se va a discutir el lunes.

    La solicitud de la CNDC se da luego de que esta semana el gobierno del Presidente Kast aprobó el proyecto de medidas paliativas ante el alza de combustibles, donde se aprobaron medidas para mantener el precio de la parafina en niveles de febrero de este año y bonos de $100.000 por seis meses para taxistas, colectiveros y transportistas de furgones escolares.

    Además, el Ejecutivo anunció el congelamiento de la tarifa del transporte público en la Región Metropolitana y replicar el fondo de estos recursos para las regiones.

    El límite de paquete de ayudas del Ejecutivo fue, según su criterio, lo que podían hacer de forma responsable en lo fiscal. Las ayudas realizadas por ley se financiaron con la suspensión transitoria del crédito diferenciado al impuesto específico a empresas que no son de transporte y que para su operación productiva utilizan diésel. Esto último con exclusión de las empresas de menor tamaño.

    La medida sobre el Mepco se justificó por la situación fiscal del país y por la subida sostenida del precio del crudo por la guerra en Irán, ya que se interrumpió el tráfico en el estrecho de Ormuz, donde circula cerca del 20% del crudo del mundo.

    “Nos subió a nosotros el petróleo (diésel) más que la bencina. Antes siempre, porque la bencina pagas, tiene un impuesto de 6 UTM y nosotros tenemos 1,5, entonces hay algo raro ahí”, dijo Araya.

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