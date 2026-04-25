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    “Una señal de alerta”: Federación Nacional de Enfermeros rechaza propuesta de ajustes presupuestarios de Hacienda

    Frente a los recortes, desde la colectividad advierten un potencial colapso del sistema público de salud, así como el riesgo en la continuidad de tratamientos críticos.

    Por 
    Sofía Álvarez
    JUAN EDUARDO LOPEZ/ATON CHILE

    La Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile (Fenasenf) expresaron su desaprobación a los recortes presupuestarios propuestos por el Ministerio de Hacienda, lo que calificaron como una señal de alerta.

    Las declaraciones de Fenasenf se enmarcan en un oficio de la cartera de Hacienda, encabezada por Jorge Quiroz, donde se proponen ajustes en los presupuestos de las diferentes carteras de cara al Presupuesto 2027. Estos incluyen la descontinuación de 142 programas dependientes de 22 ministerios, que en conjunto llegan a un costo anual de 5,4 billones de pesos.

    Precisamente, la cartera de Salud concentra las mayores cantidades de sugerencias de recortes, con un total de 25 programas que se sugiere interrumpir. Entre ellos figuran el Programa Nacional de Prevención del Suicidio, el Plan Nacional de Demencia, el Programa Odontológico Integral, el Programa de Apoyo a la Identidad de Género, el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud, Elige Vida Sana.

    Desde la Federación de Enfermeras rechazaron los ajustes adicionales al 3% del presupuesto vigente a “ministerios clave como Salud, Trabajo y Educación”. En esta línea, advirtieron su potencial repercusión en la salud pública: “impactan directamente en la capacidad de atención, reduciendo prestaciones, cobertura y aumentando la presión sobre un sistema que ya opera al límite”.

    En la colectividad señalaron que diariamente constatan la realidad de equipos sobre exigidos, establecimientos funcionando al borde de su capacidad operativa y recursos insuficientes.

    Por lo mismo, argumentaron que un recorte de esta magnitud impactará en las dotaciones, lo que se traducirá en aumentos en los tiempos de espera, la sobrecarga laboral y los riesgos en la seguridad de la atención. “La disminución de personal no solo deteriora la calidad del cuidado, sino que también incrementa los costos al generar mayor complejidad clínica y hospitalizaciones evitables”, indicaron.

    En esta línea, señalaron que, además de retrasar diagnósticos y profundizar listas de espera, la reducción presupuestaria compromete la continuidad de tratamientos críticos como terapias oncológicas, manejo de infartos, hemodiálisis y cirugías de alta complejidad.

    “El sistema ya ha enfrentado dificultades de abastecimiento de insumos básicos, comprometiendo su continuidad operativa. Por ello, este recorte no solo afecta la gestión interna, sino que constituye una señal de alerta para el conjunto del sector salud y la ciudadanía”, recalcaron.

    Asimismo, cerraron su declaración argumentando que la defensa del financiamiento sanitario es resguardar la dignidad y vida de quienes dependen del sistema público.

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