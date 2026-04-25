El exministro de Educación, Nicolás Cataldo respondió a las críticas del Presidente José Antonio Kast, quien cuestionó duramente al gobierno anterior en materia de gestión, particularmente en el ámbito de la alimentación escolar.

Consultado por los dichos del Mandatario —quien acusó que la administración pasada “le quitó alimentos a los niños”—, Cataldo desestimó esas afirmaciones y aseguró que reflejan un desconocimiento del funcionamiento del sistema.

“Eso devela un desconocimiento importante, porque la alimentación escolar se entrega todos los días a más de 2,5 millones de estudiantes”, sostuvo.

El exministro explicó que el programa opera mediante procesos licitatorios con empresas proveedoras, lo que garantiza la continuidad del servicio. “Esto ocurre a través de procesos licitatorios, con empresas que suministran el servicio de manera permanente”, agregó.

Exministro Cataldo responde a Kast y defiende gestión en alimentación escolar

En esa línea, cuestionó el origen de la polémica, apuntando a decisiones del actual gobierno en materia presupuestaria. “Yo no logro entender la frase. Más bien, tiene que ver con salir al paso frente a lo que fue una desinteligencia, como enviar públicamente un documento con propuestas como suprimir líneas tan importantes como la alimentación escolar”, afirmó.

Cataldo también abordó el debate sobre las políticas de seguridad en establecimientos educacionales, señalando que las medidas impulsadas por el actual Ejecutivo no son suficientes para enfrentar la violencia escolar. “Hasta los mismos parlamentarios de oposición señalaron en la comisión que esto no era suficiente”, indicó.

El exsecretario de Estado defendió, en cambio, el enfoque de la administración anterior, asegurando que se trataba de una estrategia integral. “Nosotros entregamos una ley de convivencia escolar con una mirada integral, que incluye acompañamiento, resolución colaborativa de conflictos y programas de bienestar socioemocional”, sostuvo.

Finalmente, llamó a que el actual gobierno implemente esas herramientas, argumentando que han demostrado mayor impacto en la mejora de la convivencia dentro de los establecimientos educacionales.