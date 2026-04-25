SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Exministro Cataldo responde a Kast y defiende gestión en alimentación escolar

    El exsecretario de Estado acusó “desconocimiento” en las críticas del Presidente y aseguró que el sistema funciona diariamente para más de 2,5 millones de estudiantes.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Exministro Cataldo responde a Kast y defiende gestión en alimentación escolar SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El exministro de Educación, Nicolás Cataldo respondió a las críticas del Presidente José Antonio Kast, quien cuestionó duramente al gobierno anterior en materia de gestión, particularmente en el ámbito de la alimentación escolar.

    Consultado por los dichos del Mandatario —quien acusó que la administración pasada “le quitó alimentos a los niños”—, Cataldo desestimó esas afirmaciones y aseguró que reflejan un desconocimiento del funcionamiento del sistema.

    Eso devela un desconocimiento importante, porque la alimentación escolar se entrega todos los días a más de 2,5 millones de estudiantes”, sostuvo.

    El exministro explicó que el programa opera mediante procesos licitatorios con empresas proveedoras, lo que garantiza la continuidad del servicio. “Esto ocurre a través de procesos licitatorios, con empresas que suministran el servicio de manera permanente”, agregó.

    Exministro Cataldo responde a Kast y defiende gestión en alimentación escolar

    En esa línea, cuestionó el origen de la polémica, apuntando a decisiones del actual gobierno en materia presupuestaria. “Yo no logro entender la frase. Más bien, tiene que ver con salir al paso frente a lo que fue una desinteligencia, como enviar públicamente un documento con propuestas como suprimir líneas tan importantes como la alimentación escolar”, afirmó.

    Cataldo también abordó el debate sobre las políticas de seguridad en establecimientos educacionales, señalando que las medidas impulsadas por el actual Ejecutivo no son suficientes para enfrentar la violencia escolar. “Hasta los mismos parlamentarios de oposición señalaron en la comisión que esto no era suficiente”, indicó.

    El exsecretario de Estado defendió, en cambio, el enfoque de la administración anterior, asegurando que se trataba de una estrategia integral. “Nosotros entregamos una ley de convivencia escolar con una mirada integral, que incluye acompañamiento, resolución colaborativa de conflictos y programas de bienestar socioemocional”, sostuvo.

    Finalmente, llamó a que el actual gobierno implemente esas herramientas, argumentando que han demostrado mayor impacto en la mejora de la convivencia dentro de los establecimientos educacionales.

    Exministro Cataldo responde a Kast y defiende gestión en alimentación escolar
    Más sobre:Nicolás CataldoExministroEducaciónAlimentación EscolarJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Una señal de alerta”: Federación Nacional de Enfermeros rechaza propuesta de ajustes presupuestarios de Hacienda

    Exsubsecretario Ramos califica de “falsa y temeraria” acusación de Quintana sobre falta de apoyo a las policías en gobierno anterior

    Bancada RN solicita al Presidente Kast el cumplimiento de bono comprometido a Carabineros

    Trump cancela viaje de representantes de EE.UU. a Pakistán y acusa “caos” en liderazgo iraní

    Andrea Balladares asume como primera presidenta de RN y llama a proyectar una “centroderecha moderna”

    Detienen a tres sujetos por venta de drogas en Pudahuel: usaban una botillería como fachada

    Lo más leído

    1.
    Boric, Bachelet, Jara y Tohá: PS convoca a todas las figuras en la semana más difícil de la oposición

    Boric, Bachelet, Jara y Tohá: PS convoca a todas las figuras en la semana más difícil de la oposición

    2.
    Inédita auditoría revisará gastos en personal de apoyo de todos los parlamentarios

    Inédita auditoría revisará gastos en personal de apoyo de todos los parlamentarios

    3.
    Ministro Quiroz aclara polémico oficio: “No va a haber ningún tipo de recorte alimentario, becas, para nada”

    Ministro Quiroz aclara polémico oficio: “No va a haber ningún tipo de recorte alimentario, becas, para nada”

    4.
    Quiroz recoge el guante de la oposición y evalúa idea de la UDI para excluir a ministros de rebajas tributarias

    Quiroz recoge el guante de la oposición y evalúa idea de la UDI para excluir a ministros de rebajas tributarias

    5.
    Presidente Kast arremete contra el gobierno anterior y acusa “desastre” en empleo, seguridad y gestión

    Presidente Kast arremete contra el gobierno anterior y acusa “desastre” en empleo, seguridad y gestión

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Barcelona por la Champions League Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Barcelona por la Champions League Femenina

    A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Southampton por la FA Cup en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Southampton por la FA Cup en TV y streaming

    “Una señal de alerta”: Federación Nacional de Enfermeros rechaza propuesta de ajustes presupuestarios de Hacienda
    Chile

    “Una señal de alerta”: Federación Nacional de Enfermeros rechaza propuesta de ajustes presupuestarios de Hacienda

    Exsubsecretario Ramos califica de “falsa y temeraria” acusación de Quintana sobre falta de apoyo a las policías en gobierno anterior

    Bancada RN solicita al Presidente Kast el cumplimiento de bono comprometido a Carabineros

    Crecer sin perder el equilibrio fiscal
    Negocios

    Crecer sin perder el equilibrio fiscal

    Pablo Granifo, Hernán Büchi y Enrique Ostalé: los directores mejor pagados de las empresas Ipsa en 2025

    Las empresas detrás del último frustrado intento de ampliación del GAM

    Unos chimpancés comenzaron una “guerra civil” sin precedentes: podría estar relacionada con la guerra humana
    Tendencias

    Unos chimpancés comenzaron una “guerra civil” sin precedentes: podría estar relacionada con la guerra humana

    Qué se sabe sobre la supuesta pelea entre Zayn Malik y Louis Tomlinson que terminó en la cancelación de su serie

    Soy médico y hacer este ejercicio de solo 2 minutos al día puede aumentar tu longevidad

    Barcelona se acerca al bicampeonato de LaLiga tras imponerse en su visita al Getafe
    El Deportivo

    Barcelona se acerca al bicampeonato de LaLiga tras imponerse en su visita al Getafe

    Maratón de Santiago incorpora asistente digital para resolver dudas de los participantes

    De cara al clásico con la UC: Gago recupera a Vargas y Aránguiz, pero corta a varios extranjeros en la citación de la U

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile
    Tecnología

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    El libro recomendado: la vida política y ensayística de Benjamín Vicuña Mackenna
    Cultura y entretención

    El libro recomendado: la vida política y ensayística de Benjamín Vicuña Mackenna

    Luna Miguel y el desafío de leer lo incómodo: “Leamos lo desagradable, aunque sea para criticarlo”

    Reseña de libros: de Fernando Aramburu a Gordon Matta-Clark

    Trump cancela viaje de representantes de EE.UU. a Pakistán y acusa “caos” en liderazgo iraní
    Mundo

    Trump cancela viaje de representantes de EE.UU. a Pakistán y acusa “caos” en liderazgo iraní

    Ministro de Asuntos Exteriores iraní abandona Pakistán sin reunirse con enviados de EE.UU.

    EE.UU. refuerza su plan de tres fases en Venezuela con reunión de su nuevo encargado de negocios y Delcy Rodríguez

    Acompañar a un hijo o hija con TCA
    Paula

    Acompañar a un hijo o hija con TCA

    Eugenia Mamani Choque: la lengua, el canto, el tejido

    Belleza en tensión: el discurso avanza, la presión se mantiene