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    Barcelona se acerca al bicampeonato de LaLiga tras imponerse en su visita al Getafe

    El equipo blaugrana, sin Lamine Yamal, venció por 2-0 al cuadro azulón y quedó a un paso del título en España.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Barcelona derrotó como visitante al Getafe y se acerca al bicampeonato de LaLiga.

    Barcelona está a las puertas del bicampeonato en LaLiga. Los blaugranas derrotaron por 2-0 al Getafe, en condición de visitante, y estiraron a 11 puntos la ventaja que los separa del escolta Real Madrid, que dejó unidades en la agonía con el Betis de Manuel Pellegrini.

    Los catalanes no necesitaron de Lamine Yamal, que estará fuera para el resto de la temporada por una lesión en el isquiotibial. En ese marco, los goles de Fermín López (45′+1′) y Marcus Rashford (74′) le alcanzaron al equipo que dirige Hansi Flick para timbrar la victoria en el siempre difícil Coliseum Alfonso Pérez.

    Tras este triunfo en la fecha 33, los culés llegaron a los 85 puntos y el camino se les abre para conquistar su estrella 29 en la Primera División de España. En la próxima fecha se miden al Osasuna, sin embargo, una victoria tampoco aseguraría matemáticamente el campeonato. Más bien, de acuerdo a los números, podrían ser campeones si es que se imponen en el Camp Nou al Real Madrid, por la jornada 35.

    La lucha en la zona baja

    El Sevilla sufrió un nuevo golpe en su aspiración por mantener la categoríaTras caer contra Levante el jueves por 2-0, el conjunto andaluz conoció este sábado un resultado que lo complicó aún más en la tabla.

    El Alavés consiguió dar vuelta el resultado para imponerse por 2-1 a Mallorca y con ello salir de la zona de descensodesplazando al cuadro de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo a la zona roja.

    Así, el Sevilla quedó ubicado en el antepenúltimo puesto de la clasificación con 34 puntos, una unidad menos que Elche, quien se encuentra abriendo la zona de salvación. Penúltimo quedó el Levante con 32 y en el fondo está Real Oviedo con 28 positivos.

    Los siguientes pasos del Sevilla en su lucha por la salvación será enfrentar a Osasuna, Real Sociedad y Espanyol. Luego, aparecen cuadros que esperan sostener su puesto en la parte alta de la tabla. Ahí se encuentran de momento Villarreal, Real Madrid y Celta de Vigo.

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