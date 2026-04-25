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    Imputados por robo con homicidio a vendedora de cartas de Pokémon quedan con prisión preventiva

    Se siguen efectuando diligencias para encontrar el cuerpo de la víctima.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Imputados por robo con homicidio a vendedora de cartas de Pokémon quedan con prisión preventiva

    Bastián Carvajal y Ruth Navarro, imputados en calidad de autor y encubridora, respectivamente, quedaron en prisión preventiva tras su formalización en torno al fallecimiento de Dominic Camila Olortigue, joven vendedora de cartas Pokémon.

    Los hechos ocurrieron durante el pasado 12 de marzo, cuando desapareció y falleció la víctima tras ingresar al domicilio de Carvajal, donde había sido citada por un supuesto evento relacionado con Pokémon. Según explica Liliana Machuca, fiscal adjunta, la joven no salió más del inmueble y los videos muestran cómo entran y salen los imputados, ambos llevando el carro de la joven con las cartas.

    En el Centro de Justicia de Santiago, durante este sábado, se llevó a cabo la formalización de los imputados, donde la investigación se formalizó por un delito de robo con homicidio.

    “El móvil sería el robo de las cartas de gran valor que tenía la víctima en su poder”, detalla Machuca, quien también explica que los amigos de la joven reconocieron como propiedad de Olortigue algunas cartas que se encontraron en poder de Carvajal.

    “Además, acompañaron información de que estas cartas fueron ofrecidas por el imputado días después del fallecimiento de la víctima, a través de redes sociales”, afirma la persecutora. Una categoría de las cartas era vendidas por cerca de 250 mil pesos y otras por 150 mil. Según Machuca, el avalúo de las cartas de Olortigue era de 6 millones de pesos.

    En torno al cuerpo de la víctima, la fiscal señala que se están manejando todas las hipótesis y que se siguen llevando a cabo diligencias para encontrarlo.

    Prisión preventiva y posible apelación

    Desde la Fiscalía están conformes con la cautelar de prisión preventiva para ambos imputados. Por otra parte, Arturo Vergara, abogado defensor de Ruth Navarro, manifestó su desacuerdo con la determinación.

    “Entendemos que los antecedentes que se han expuesto no son suficientes para llegar a la conclusión a la que ha llegado el tribunal, y por supuesto vamos a estudiar la interposición de algún recurso”. En esta línea, recalcó el hecho de que Navarro es una madre cuidadora, que además está embarazada.

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