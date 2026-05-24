En vivo: River Plate y Belgrano se enfrentan por el título del Torneo de Apertura
Los Millonarios y el Pirata se miden en el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba.
Minuto a minuto
River Plate 0-0 Belgrano
(1′) ¡Comenzó el partido! Ya se enfrentan River Plate y Belgrano en la final del fútbol argentino.
Este es el once inicial de River Plate
Esta es la formación de Belgrano
Esta vez les llevamos la final del Torneo de Apertura de Argentina entre River Plate y Belgrano.
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