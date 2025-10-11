La sincera confesión de Gabriel Suazo sobre Alexis Sánchez: “Estoy 100% seguro de que él quiere volver a la Selección”

Gabriel Suazo está convertido en el líder de esta nueva etapa de la Roja. El lateral del Sevilla es el capitán del equipo y en esa condición salió a hablar con los medios después del triunfo 2-1 sobre Perú.

“En cuanto al juego, en cuanto a la confianza, en cuanto al querer jugar, al querer demostrar que tenemos que someter al rival en el estadio que sea, en la cancha que sea. Así que muy feliz por eso, por los muchachos que vienen armando sus primeros pasos por la Selección, creo que se lo merecen y están demostrando que pueden competir. Así que es de aquí hacia adelante, y ya lo dijimos la pasada fecha FIFA, que comenzamos nuestro ciclo para pensar en la siguiente Copa America y en el siguiente Mundial”, declaró el zurdo.

El jugador formado en Colo Colo también destacó el compromiso suyo y de sus compañeros para presentarse en La Florida. “Muchos viajes largos, algunos. Incluso, yo perdí mi vuelo y aún así vine y me puse a disposición. Guillermo (Maripán) venía con muchas molestias y aún así viajó; se podía haber quedado y se puso a disposición”, expresó.

Luego fue más allá y ponderó la importancia de este amistoso: “Y así te puedo contar de muchos jugadores que se pusieron a disposición de un partido quizás que no era el más atractivo para la mayoría, jugar en el Bicentenario, cancha sintética, un partido amistoso en Perú , que supuestamente no se juega nada... Pero aquí vinimos. Y quisimos demostrar que queremos competir, por más que sean amistosos, en cualquier partido para poder llevar a la Selección donde tenemos que estar”.

La jineta y Alexis

Al ser consultado por su rol como capitán, Suazo respondió con mucha mesura. “Lo tomo con tranquilidad. Igual que cuando no me tocaba ser capitán, sinceramente. Yo sigo siendo la misma persona, siempre lo digo. No cambio por llevar el brazalete, ni mucho menos. Voy a seguir siendo igual. Porque soy así cuando estoy en mi casa, soy así cuando vengo acá a la Selección, en Sevilla, en el vestuario, con todo”, sostuvo.

“Es mi forma de ser, son los valores que tengo yo, que me han inculcado mis padres y los llevo a donde sea”, complementó.