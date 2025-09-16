La última pataleta de Neymar: astro del Santos se lanza con todo contra las canchas sintéticas

Neymar no lo está pasando bien en Brasil. El astro volvió al Santos para recuperar la felicidad y, hasta ahora, es lo que menos ha conseguido. Por el contrario, en su estadía ha ido sumando factores que aumentan su molestia. El último: la incomodidad que le provoca actuar en canchas sintéticas, que han ido sumando presencia en los estadios del país más grande de Sudamérica.

En el último partido del Peixe, ante el Atlético Mineiro, el exjugdor del Barcelona, el PSG y el Al Hilal volvió a vivir una jornada compleja: primero, con el partido recién comenzado, se torció un tobillo. Y luego, desperdició un par de ocasiones de gol en condiciones impropias para un astro de su categoría: una, al comienzo del encuentro, la definió sin potencia alguna. En la otra, a diez minutos del final de la primera etapa, ni siquiera pudo conectar el balón, que le pasó entre las piernas.

La queja

El astro no vaciló en culpar de sus males a la carpeta del Arena MRV, el recinto en que es local el equipo que dirige Jorge Sampaoli. “Comprobado. El sintético es una mierda”, escribió el atacante en una historia en Instagram, después del partido frente al equipo del casildense.

No es primera vez que Neymar reconoce su distancia con las canchas de césped artificial. En febrero las había reflejado en términos bastante más formales. “Es preocupante ver hacia dónde va el fútbol brasileño. Es absurdo que tengamos que discutir la hierba sintética en nuestros campos. Objetivamente, con el tamaño y representación que tiene nuestro fútbol, esto ni siquiera debería ser una opción. La solución a un césped malo es hacer uno bueno. Así de simple”, declaró, en esa oportunidad, a través de un comunicado.

“En las ligas más respetadas del mundo, los jugadores son escuchados y se hacen inversiones para garantizar la calidad del césped en los estadios. Se trata de proporcionar calidad a aquellos que juegan y miran", complementó en esa ocasión.

Ancelotti le pone tarea

Neymar no fue considerado para el cierre de las Eliminatorias por Carlo Ancelotti. "Si me quedé fuera es por decisión técnica, nada tiene que ver mi condición física, es una opción del entrenador. Lo respeto, estoy fuera y ahora me tocará apoyar a la Selección”, expresó antes de los choques de la Verdeamarilla frente a Chile y Bolivia.

Ahora, el italiano le rayó la cancha de cara a la posibilidad de estar en el Mundial del próximo año. “Tiene que estar al 100 por ciento, no al 80″, le dijo Ancelotti a L’Equipe, respecto de la condición física en que debe estar para ser considerado. "Una selección precisa reunir a los jugadores más talentosos. ¿Es obvio, no? Y un jugador talentoso también precisa estar en forma física, remarcó el DT.

“Quiero que esté en buena forma para que pueda jugar. Si está en forma, puede jugar la próxima copa mundial, desde el punto de vista técnico, no hay discusión. Su objetivo debería ser estar listo para junio. No importa si está en el equipo en las fechas FIFA de octubre, noviembre o marzo”, insistió el seleccionador.