El Deportivo

Felipe Loyola está de vuelta: anota por segundo partido seguido en triunfo de Independiente

Gol y asistencia para el seleccionado chileno en la victoria del Rojo por 3-0 sobre Atlético Tucumán, por el Clausura transandino.

Carlos Tapia 
Carlos Tapia
Felipe Loyola.

Felipe Loyola volvió a mostrar el rendimiento que supo encandilar al otro lado de la cordillera hasta hace poco tiempo. El exjugador de Huachipato fue pieza clave para el triunfo de Independiente por 3-0 sobre Atlético Tucumán, cerrando la jornada sabatina de la 14ª fecha del Torneo Clausura de Argentina, con un gol y una asistencia. Segunda victoria seguida del Rojo al mando de Gustavo Quinteros.

En un segundo semestre donde han mandado las dudas en el cuadro de Avellaneda, lo que significó la salida de Julio Vaccari y la búsqueda de una nueva cabeza técnica, en la parte final del año parece salir a flote el denominado Rey de Copas. En el primer tiempo ante el Decano, encaminó el triunfo. En los 25 minutos, Matías Abaldo abrió el marcador. Luego, en los 30′, el paraguayo Gabriel Ávalos hizo el 2-0, asistido por Loyola.

En el complemento, el seleccionado nacional se hizo parte del marcador. En los 55′, Santiago Montiel lanza un tiro de esquina y el futbolista chileno aparece por el segundo palo para cabecear y establecer el 3-0 para Independiente, que sería el resultado final del duelo.

Además de ‘Pipe’, Lautaro Millán y Luciano Cabral tuvieron actividad en la cancha del estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. En el epílogo, Ávalos se perdió un penal, mientras que Atlético Tucumán acabó con 9 jugadores.

Loyola suma dos goles y una asistencia en sus recientes dos presentaciones. El pasado 24 de octubre, convirtió en el 3-0 del Rojo sobre Platense, en un duelo pendiente. Hacia atrás, el anterior tanto del futbolista había sido en agosto, a Vélez Sarsfield.

Ahora con Quinteros al mando, Independiente aparece en la 13ª posición del grupo B del campeonato argentino con 12 puntos (dos triunfos, seis empates y seis derrotas). El líder de la zona es Rosario Central, con 30.

Fútbol internacional, Independiente, Felipe Loyola, Gustavo Quinteros, Liga argentina

