Felipe Loyola no estará ante Brasil y peligra su participación ante Uruguay

Independiente informa la lesión del mediocampista, clave en la planificación de Nicolás Córdova.

Christian GonzálezPor 
Christian González
Felipe Loyola, en el partido entre la Roja y Argentina. (Foto: Photosport) JOEL ALONZO/PHOTOSPORT

Felipe Loyola es uno de los llamados a ser soporte del paso de Nicolás Córdova en la Roja. Su condición de figura en Independiente le confiere esa condición en una escuadra particularmente joven, que el estratega definió como un principio: nominar a jugadores que puedan estar disponibles en el Mundial de 2030. Bajo esa premisa, por ejemplo, prescindió de los integrantes de la Generación Dorada.

Sin embargo, la presencia del mediocampista corre en el partido frente a Brasil corre riesgo. En rigor, está virtualmente descartada. El panorama se extiende para el choque ante Uruguay, que cerrará la participación nacional en unas Eliminatorias nefastas.

Felipe Loyola no estará ante Brasil y peligra, también, su participación ante Uruguay

En el encuentro entre el Rojo e Instituto de Córdoba, Loyola sufrió un fuerte choque, que le provocó una dolencia considerable después de terminar contra los letreros publicitarios.

"Esguince acromio clavicular grado 1 en el hombro derecho. Recibe tratamiento kinésico coordinado con el cuerpo médico de la selección chilena", especifica el parte médico que difundió el club de Avellaneda.

Alexander Aravena, en el entrenamiento de la Selección (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Hasta ahora, el volante no ha sido dado de baja por la Roja. Sin embargo, los plazos habituales para el tratamiento de este tipo de dolencias no cuadran con una hipotética presencia en el choque ante los charrúas. Se estima que el restablecimiento puede durar entre 15 y 20 días.

Definición de liderazgos

En tanto, Alexander Aravena habló respecto de la redefinición de liderazgos, después de que en esta lista no fueran considerados los jugadores de la Generación Dorada. “La responsabilidad la tenemos que asumir ahora los jóvenes, la generación que llamó. Sabemos lo que hicieron Alexis Sánchez, Arturo Vidal y todos los grandes, pero eso es historia. Ahora creo que nos toca a nosotros trabajar bien, fuerte y ser humildes y perseverantes. De aquí en adelante, es nuestra responsabilidad”, expresó el delantero de Gremio al sitio As.

“Como yo, hay muchos jugadores. Está Gabi Suazo que juega en Europa, en un equipo muy importante. Creo que la responsabilidad es de todos, de los que estamos, de todos los que llamaron y hay que afrontar eso”, declaró el atacante formado en Universidad Católica en la misma entrevista.

