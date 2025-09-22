La polémica decisión de Independiente con Felipe Loyola y Luciano Cabral en el partido ante San Lorenzo

La drástica decisión de Independiente con Felipe Loyola y Luciano Cabral en el partido ante San Lorenzo. . Por @independiente

Los últimos días en Independiente de Avellaneda fueron intensos. Gustavo Quinteros se convirtió en el nuevo entrenador del club, luego de rechazar hace poco más de dos semanas la opción de volver a Colo Colo. Aunque no debutó oficialmente este domingo frente a San Lorenzo en el estadio Libertadores de América, algunos giros ya se empiezan a notar.

El partido estuvo a cargo de la dupla interina formada por Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio. La sorpresa más grande fue la suplencia de Felipe Loyola y Luciano Cabral, habituales titulares bajo la conducción Julio Vaccari. Ambos chilenos comenzaron en el banco, mientras Pablo Galdames fue elegido para iniciar en el mediocampo. Lautaro Millán, en tanto, no estuvo disponible porque ya concentra con la Roja Sub 20 para el Mundial.

Finalmente, Loyola y Cabral ingresaron en el segundo tiempo, sumando minutos y mostrando que seguirán siendo piezas importantes, aunque ahora con menos protagonismo inicial. El ex Unión Española, en tanto, fue sustituido a los 63 minutos.

Independiente empató 1-1 ante San Lorenzo. El resultado marca un punto de partida, pero los cambios en el mediocampo y la rotación de los chilenos anticipan un período de ajuste. Quinteros buscará consolidar su idea en un equipo que marcha colista en el Grupo B del Torneo Clausura.

El estratega firmó hasta 2026 con el Rojo. “Quiero agradecer al club, a toda la gente de Independiente, por esta gran oportunidad y poder comenzar un nuevo camino juntos”, dijo en su arribo al club.

“Quiero expresarme hacia los hinchas de Independiente, esa gran hinchada que tiene este gran club. Vamos a hacer todo lo posible para levantar al equipo, ponerlo en los primeros lugares. Necesitamos trabajar mucho, necesitamos darle al plantel esa confianza que ellos seguramente necesitan, pero siempre junto con todos ustedes. A la hinchada les pido paciencia, mucho apoyo para todos los jugadores, cuerpo técnico, para toda la gente del club”, añadió.