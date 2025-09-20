Gustavo Quinteros toma un fierro caliente: es el nuevo entrenador de Independiente

Estaba todo encaminado, hasta que finalmente se hizo oficial. Tanto Independiente como Gustavo Quinteros no escondieron la negociación que llevaban a cabo. El propio entrenador señaló que faltaba lo último para sellar el vínculo, y aquello se produjo. Durante la tarde de este viernes, el club de Avellaneda presentó a su nuevo entrenador, quien reemplaza al renunciado Julio Vaccari.

El ex DT de Colo Colo, quien fuera sondeado para regresar a Macul en el lugar de Jorge Almirón, retorna a la Primera División argentina, luego de su exitoso paso por Vélez, donde fue campeón el año pasado. Aquello le permitió dar un salto y tomar el desafío de Gremio de Porto Alegre. Sin embargo, la estadía de Quinteros en Brasil fue breve, porque los resultados no lo acompañaron. A fines de diciembre se confirmó su llegada al Tricolor gaúcho, pero en abril de este año se acabó su etapa.

Por primera vez en su carrera, el exseleccionado boliviano dirigirá a uno de los cinco grandes de su país natal. Su etapa en Vélez le abrió las puertas y ahora tiene el desafío de sacar del fango al Rojo, que ha tenido un pronunciado declive en la temporada. El primer semestre fue positivo de la mano de Vaccari, sin embargo en la segunda mitad del año todo cambió. Independiente completó nueve partidos sin ganar, en todas las competencias. La última caída ante Banfield, por 1-0, ocasionó la renuncia de su técnico y la búsqueda de un reemplazante. Por cierto, la tragedia sucedida en Avellaneda, ante la U en la Copa Sudamericana, fue otro golpe al club.

Quinteros firmó hasta 2026 con el Rojo. “Quiero agradecer al club, a toda la gente de Independiente, por esta gran oportunidad y poder comenzar un nuevo camino juntos”, arrancó su primera alocución como estratega del Rey de Copas, exhibida en las redes de la institución.

"Vamos a hacer todo lo posible para poner a este equipo entre los primeros lugares".



Las primeras palabras de Gustavo Quinteros como DT de #Independiente.#TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/8nwPhdn9k9 — C. A. Independiente (@Independiente) September 19, 2025

“Quiero expresarme hacia los hinchas de Independiente, esa gran hinchada que tiene este gran club. Vamos a hacer todo lo posible para levantar al equipo, ponerlo en los primeros lugares. Necesitamos trabajar mucho, necesitamos darle al plantel esa confianza que ellos seguramente necesitan, pero siempre junto con todos ustedes. A la hinchada les pido paciencia, mucho apoyo para todos los jugadores, cuerpo técnico, para toda la gente del club”, añadió.

Este domingo, Independiente recibe a San Lorenzo, en el clásico de la fecha en Argentina. En la fecha siguiente, será el primer desafío de peso para Quinteros, porque tendrá el choque ante Racing, como visitante.