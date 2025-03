Ricardo Bochini: “No sé si Chile tiene un jugador mejor que Carlos Palacios en ese puesto, debe volver”.

A sus 71 años, Ricardo Bochini no pierde de vista lo que ocurre en su querido Independiente, equipo del cual es la máxima estrella histórica y donde ganó 13 títulos. Desde Argentina, el campeón del mundo habla con El Deportivo y destaca la presencia de Luciano Cabral en el Rojo, pero le aconseja “mayor protagonismo”. Recuerda las diferencias entre Ricardo Gareca y Carlos Palacios y advierte que “es un jugador importante” para la Roja. Además, plantea que “Chile tiene que ganar como visitante si quiere ir al Mundial, hasta ahora no lo ha hecho”.

¿Le gusta esta versión de Independiente?

Este equipo está mejor que el de los últimos años, aunque tenemos que esperar a ver cuando enfrente a los rivales más complicados. Pero bueno, ha ganado los partidos que eran obligatorios, sobre todo como local. De visita, le cuesta un poco más, como con River, por ejemplo; en Córdoba le costó sacarlo adelante y ganó con un gol del chileno Cabral.

Pero está primero en su grupo…

Por eso hay que ver. Este campeonato argentino tiene 15 equipos y algunos son muy flojos. Igual confío en que Independiente estará entre los cuatro mejores de su grupo para llegar a la ronda final. Mejoró mucho respecto del rendimiento de dos o tres años atrás, cuando el equipo estaba muy mal.

Usted mencionó a Luciano Cabral ¿Qué le ha parecido su llegada al club?

Tiene cosas buenas. Es un jugador de buena técnica, tiene las características propias de un número 10. También llega al gol, anotó contra Talleres y ante Vélez Sarsfield definió muy bien. Pero a veces no toma mucho contacto con la pelota, le cuesta encontrar espacio. Tiene la obligación de entrar más en el juego y tomar el control del partido. Por eso no tienes que sacarlo, debes darle más continuidad. Según lo que yo veo, a veces el partido va por otro lado y él no se mete tanto. Cuando está cerca del área sabe definir bien y decidir bien la jugada.

Ricardo Bochini disputando un duelo ante Bélgica en el Mundial de 1986.

¿Marca diferencias en Independiente?

Es un jugador inteligente, pero tiene que agarrar más ritmo. Yo no sé si antes de llegar había tenido pocos partidos, porque si estas dos o tres meses parado tienes que tomar ritmo después de algunos partidos, conectarte con los compañeros. Pero yo creo que tiene que ser más protagonista, ser más determinante.

¿Es muy intermitente?

Sí, es un poco ‘lagunero’. Es rara la palabra, pero tal vez tendría que pedir más la pelota, tomar más la iniciativa… Mire, a mí me tocó dirigir a Daniel Garnero cuando recién me retiré, yo ya había sido su compañero. En el último partido que disputé, le dije ‘vos tenés que agarrar 50 pelotas, si pierdes 30 o 35 te pueden salir 10 buenas y, de esas, tres o cuatro serán jugadas de gol’. Pero si tocas la pelota tres veces es complicado que tengas un gran rendimiento. Con esto quiero decir que Cabral tiene que tomar más protagonismo.

¿Lo encuentra talentoso?

Se nota que tiene buenas cualidades técnicas, pero en el fútbol argentino siempre se exige más y más. Yo gané un montón de campeonatos con Independiente y, si al año siguiente no andabas bien, la gente se impacientaba. No sé si ahora es igual, además que el club hace mucho que no gana nada, lo último fue la Copa Sudamericana con Ariel Holan, pero ya pasaron más de siete años de eso.

¿Vio la imagen en la que el árbitro Yael Falcón Pérez felicitó a Cabral después de una pantalla en el gol de Álvaro Ángulo ante Instituto?

Bueno, amagó que se llevaba la pelota y se llevó la marca. Hizo un buen movimiento, con mucho talento. De los partidos que disputó Cabral hizo solo algunas cosas importantes. Tampoco anduvo tan bien en el primer tiempo de ese duelo, pero a ese tipo de jugadores siempre hay que dejarlos un poco, sobre todo, si no tienes a otro de las mismas características.

¿Qué opina de su compañero Felipe Loyola?

Es muy bueno, ese sí que corre, tiene otro tipo de juego respecto de Cabral. Loyola es un jugador muy importante, muy rendidor para Independiente. Quita muchas pelotas, llega al área para acompañar la jugada en ataque, desborda bien por los costados y tiene buen manejo.

Felipe Loyola en Independiente, atrás suyo, Luciano Cabral.

¿En qué puesto cree que Loyola juega mejor?

El club hizo una muy buena adquisición al traer a Loyola, porque es un buen número 8, en el puesto en el que está jugando ahora. También ha jugado de lateral, pero rinde mejor en su actual posición.

¿Y Pablo Galdames?

Ha jugado muy poco y lo pusieron en el lugar que se nota no le acomoda. Está más para defender, para marcar, que para llevar pelotas arriba. Deberíamos verlo más como contención.

¿Cree que Loyola y Cabral son imprescindibles en la selección chilena, actualmente?

No lo sé, no conozco al resto del plantel. Pero a mí, quien más me gusta es el que juega en Boca Juniors, Carlos Palacios. Creo que juega en la posición de Cabral, pero Palacios tiene más dinámica, aunque también tiene que pedir más la pelota. Deberían involucrar más a Palacios en el trámite. Cuando toma el balón inventa, puede salir con una pared o una gambeta.

Palacios tuvo problemas con Ricardo Gareca…

Eso escuché, pero Palacios es un jugador importante para Chile, tiene que volver. Tenemos que ver cómo sigue acá en Boca Juniors, pero es un jugador que debería estar, porque no sé si Chile tiene uno mejor en ese puesto.

Forman un buen mediocampo en la Roja…

Claro, pero hay otros. Tienen a Rodrigo Echeverría y Williams Alarcón. Aunque parece que a Chile le falta juego en delantera. En el último que vi, con Venezuela, jugaron bien. Lucas Cepeda anduvo bien y Vicente Pizarro destacó… Por nombres, al menos, Chile no debería de estar tan abajo en la tabla de las Eliminatorias.

¿Chile tiene potencial?

Perdió algunos partidos que no debía, como la derrota ante Bolivia, en Santiago. A veces eres un buen DT, como considero a Ricardo Gareca, pero no sé qué le pasó ante Bolivia. Con esos tres puntos estaría mucho mejor.

Ahora tiene que visitar Asunción…

Paraguay tiene buenos jugadores como Julio Enciso, Ramón Sosa que se fue de Talleres a Nottingham Forest, Miguel Almirón, el defensor Gustavo Gómez… Además, se nota la mano de Gustavo Alfaro, ahora los futbolistas corren más. Chile la tiene complicada en Asunción.

¿Cómo ve el final de las Eliminatorias?

Estará muy apretado. Venezuela, por ejemplo, tiene que visitar a Ecuador, Uruguay y Argentina; también recibe a Colombia en la última fecha. Chile tiene que sumar al menos 10 puntos más y le quedan tres de local y otro en Bolivia, que no creo que se meta en la pelea.

¿Ve a Chile en el Mundial?

Tiene posibilidades, pero está muy difícil. Está muy atrás y le quedan duelos complicados como las visitas de Argentina y Uruguay, al margen de que debe visitar a Brasil. Si gana dos de local y rescata otro triunfo de visita, como en Bolivia, se puede meter en la pelea. Pero la Roja tiene que ganar como visitante si quiere ir al Mundial y hasta ahora no lo ha hecho.

¿Qué opina del trabajo de Ricardo Gareca?

No sé por qué no ha podido repuntar con Chile, porque a Perú lo llevó bastante bien. Tal vez conocía más a los peruanos que al medio chileno. Es un técnico al que le gusta ir hacia adelante, que le gustan los buenos futbolistas.

¿Cómo ve a Argentina?

Dependía mucho de Lionel Messi. Por eso, hay que ver cómo llega al Mundial del próximo año. Ya va a estar grande, le costará un poco. Pero será candidato junto con España, Francia e Inglaterra, que tiene muy buenos jugadores.

¿Qué opina del momento de Brasil?

Ha estado muy bajo. Encima, el mejor jugador que ha tenido últimamente, que es Neymar, ya está medio de vuelta por la lesión que tiene. Si Neymar se recupera en un año puede liderar a Brasil, cuando ya tenga 34 años.