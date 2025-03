El nuevo video de la pelea en el directorio de Blanco y Negro que complica a la versión de Alfredo Stöhwing

Colo Colo pasa por una tensa semana. El miércoles, en la reunión de directorio de Blanco y Negro, un altercado entre Aníbal Mosa y Carlos Cortés terminó con el presidente de la concesionaria en la clínica. Las versiones son contrapuestas. Una dice que el director del bloque Vial agredió con un golpe al empresario puertomontino. La otra que el timonel albo se tropezó y eso provocó sus lesiones.

Este viernes, el canal Mega dio a conocer una parte del video. En él se ven algunos elementos. Se ve que Cortés se pone de pie y camina hacia el lugar donde está Mosa. En ese momento comienzan algunos gritos en las ventanas de la aplicación de videollamadas. “No tengo ningún problema, ¿me quieres sacar la chucha (golpear) a mí? Vamos”, dice el abogado. La conversación fue subiendo de tono. “Y me dice: ‘vamos para abajo’. Ya po, vamos. Te cagai entero”, lanza el director. Ahí viene la respuesta del timonel. “Qué me voy a cagar contigo, piojento”, retruca.

El portal Dale Albo reveló una nueva parte del metraje. En esta se ve la intervención de Alfredo Stöhwing. “Solo para que quede en acta. Mi opinión es que Carlos fue claramente provocado de diversas formas que lo llevaron a exaltarse y salirse de sus casillas. Las primeras palabras vinieron de Aníbal. Las responsabilidades son compartidas, no de una persona. Fue una pelea conjunta”, señaló el expresidente de ByN. Luego se oye la risa de Aníbal Mosa. “¿Una pelea conjunta?, jajaja”, comentó el empresario.

“Está todo grabado, Alfredo. Sabes que no fue así”, interviene Aziz Mosa, desde el Zoom. “Está todo grabado, hombre. Ustedes no van a llamar a testigos. Esto lo vamos a mostrar al tribunal”, añadió el puertomontino. “El señor Cortés tiene que irse detenido ahora, ya”, complementó el sobrino del presidente de la concesionaria.

Luego se da otro conflicto. ”Cállate, Aziz”, lanza un director. “Oye, no hagas callar a mi socio”, responde Aníbal Mosa. “La persona que me hizo callar, que dé la cara”, comenta.

En otro registro también se oye la intervención de Matías Camacho, quien critica el accionar de Carlos Cortés. “Me parece el colmo lo que acabo de ver en pantalla. Me parece patético. Carlos, eres abogado, te pido que mantengas el control. En esta instancia me parece que está demás. Lo digo siendo alguien que se sienta por primera vez en el directorio de una sociedad anónima, pero que en su vida pasada participó en la Garra Blanca, donde me gané un espacio y un nombre. Ustedes supondrán como se hace eso. Que en esta instancia parezcamos choros y empecemos a tirar combos y ese tipo de cosas, me parece que no corresponde. Sobre todo para una persona que creció a los combos”, lanzó.

“Sobre lo que mencionaba Carlos, de que no se presentaron a los candidatos en el directorio, yo no recuerdo que se haya hecho cuando designamos al general Bórquez, ni al general Herrera. No sé porque debería hacerse si antes no se hizo. Quiero decir que actuemos de la buena fe. Cuando se votó al anterior gerente, Carlos Cortés afirmó que Bórquez estaba querellado por malversación de fondos, eso es falso. Eso es deliberado, no puedes afirmar que viste una causa que no existe, estás mintiendo con plena conciencia de aquello”, añadió.

Camacho calificó de delito también la intervención de Cortés. “Vi las agresiones. Es un problema privado de ustedes en un bar. Si Carlos y Aníbal pelean en un bar, problema de ellos. Pero a mi me afecta cuando se da aquí, porque soy director también de esta empresa. Una vez también un director de esta mesa me ofreció combos. Me pareció vergonzoso. Si alguien me quiere pegar, pondré las manos atrás, pero luego tomaré acciones legales”, dijo.