Se revela el video de la polémica reunión de directorio de Blanco y Negro que terminó con Aníbal Mosa en la clínica

Colo Colo vive su semana más complicada del año. No por un resultado adverso en la cancha. El miércoles, en la reunión de directorio de Blanco y Negro, un altercado entre Aníbal Mosa y Carlos Cortés terminó con el presidente de la concesionaria en la clínica. Las versiones son contrapuestas. Una dice que el director del bloque Vial agredió con un golpe al empresario puertomontino. La otra que el timonel albo se tropezó y eso provocó sus lesiones.

El encuentro no fue 100% presencial. Ese es punto clave. A través de Zoom estaban conectados Aziz Mosa, Matías Camacho y Ángel Maulén. El hecho de que haya una parte de los directores vía telemática es fundamental para determinar lo sucedido, ya que la junta se estaba grabando. Este viernes, el canal Mega dio a conocer una parte del video. En él se ven algunos elementos. Se ve que Cortés se pone de pie y camina hacia el lugar donde está Mosa. En ese momento comienzan algunos gritos en las ventanas de la aplicación de videollamadas. “No tengo ningún problema, ¿me quieres sacar la chucha (golpear) a mí? Vamos”, dice el abogado.

La conversación fue subiendo de tono. “Y me dice: ‘vamos para abajo’. Ya po, vamos. Te cagai entero”, lanza el director. Ahí viene la respuesta del timonel. “Qué me voy a cagar contigo, piojento”, retruca.

Cortés se acerca donde Aníbal Mosa y Aziz Mosa, a través del Zoom, le pide que se aleje del presidente de ByN. “Ubícate, Cortés”, repite. “Te voy a denunciar a Carabineros, huevón”, le dice el mandamás albo. Luego el grupo que protagoniza el altercado sale del espacio que graba la cámara. Después los directores vuelven a la mesa y ahí Mosa señala que pondrá una denuncia. “Esto no se va a quedar así, vas a tener que verte con los Carabineros”, comentó.

Dardos cruzados

Luego del conflicto en la reunión de directorio han existido declaraciones cruzadas entre los bandos. Aníbal Mosa rompió el silencio el jueves. El presidente de Blanco y Negro dijo que mientras discutían al nuevo gerente de Operaciones, Cortés se alteró. “A él no le gustó esa conversación, se ofuscó, empezó a levantar la voz y se levantó. Lo trataron de controlar a algunos de sus compañeros. Incluso, el abogado de la compañía, lo trató de frenar, pasó por encima de ellos y llegó encima mío. Yo estaba sentado, se tiró encima mío y tuvo una agresión conmigo en la cual yo terminé en el suelo y después al tratar de levantarme también recibo un puntapié”, señaló.

“La verdad de las cosas es que yo no haría todo lo que hice si se me enredaron los cables. O sea, jamás me prestaría por una cosa como esta, aquí hubo una agresión lamentable porque, como lo he conversado con muchos presidentes de clubes que me llaman hoy día, tanto de Chile como del extranjero y también con la gente de la ANFP, esto le hace daño al fútbol mundial, le hace daño al fútbol nacional, latinoamericano”, añadió. “Había 10 personas ahí adentro. No es mi estilo, ustedes me conocen hace mucho tiempo, tengo varios defectos, pero no es mi estilo andar inventando que me andan pegando y que me andan agrediendo. Al contrario, creo que es denigrante, es denigrante verse en el suelo, en un directorio, cuando estás conversando situaciones importantes del equipo más grande de este país”, complementó.

Aníbal Mosa salió de la clínica Bupa con bota y cuello ortopédicos.

Matías Camacho, quien estaba conectado telemáticamente y aún representante del Club Social y Deportivo en la mesa, entregó su versión. “La conversación fue subiendo de tono, se acaloró y en esa subida de tono, Carlos Cortés, siento que lo que yo vi fue un cierto descontrol de su parte. Él da vuelta la mesa completa. Cortés dio vuelta la mesa, que es para 20 personas más o menos, hasta el asiento de Mosa y comienza a agredirlo físicamente. Él alcanza a pegarle al menos un combo, luego veo que Aníbal Mosa cae”, dijo.

“Lo que yo pude ver al menos, no es que Aníbal Mosa tropezara con un cable, lo que veo es que producto de este combo, Aníbal Mosa retrocede, se hace hacia atrás y cae”, declaró el expresidente del CSyD Colo Colo.

En tanto, Alfredo Stöhwing calificó la situación como un “show” de Aníbal Mosa. “En algún momento en medio de esta discusión y esto me consta y es muy importante, Mosa le ofreció a Carlos Cortés solucionar ese tema a golpes afuera de la Casa Alba en dos oportunidades, de manera que cualquier entrevero físico que se hubiera producido, en realidad está totalmente producido, gatillado y propuesto por Aníbal Mosa”, lanzó.

“Después de la segunda proposición de agarrarse a puñetes, ambos se pararon e intentaron acercarse y ahí se produjo un entrevero de algunos minutos. Yo me quedé sentado observando esto, tratando de imprimir un poco de tranquilidad, lo que no logré y no la contagié. Se acercaron mutuamente, se produjo ahí un entrevero y en algún momento se abalanzó un poco más hacia adelante, Carlos Cortés sujetado por los demás directores y Aníbal Mosa arranca hacia atrás y se tropieza con algo que no pude ver de abajo a la mesa y se cae. Eso fue todo, no hubo ningún golpe de por medio, absolutamente”, detalló.

“No provino ningún golpe. Aníbal Mosa, cuando ya se acercó a Carlos Cortés, arrancó y se tropezó entre las sillas, yo creo, con los cables. Así que se cayó atrás, pero se levantó inmediatamente muy alterado y gritando y que llaman a los carabineros. Bastante ridículo. Yo trato de ser tranquilo y de apaciguar los ánimos y de poner la altura de mira de esto, pero tengo que decir que es un show patético, no tiene absolutamente nada, todos lo sabemos. De hecho, la reunión prosiguió normalmente, después se produjo una votación. A mí me parece que el presidente Colo Colo ha dado un espectáculo muy triste de esa situación y me da mucha pena en ese sentido”, enfatizó el extimonel de Blanco y Negro.