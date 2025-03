Matías Camacho revela nuevos detalles de la pelea entre Aníbal Mosa y Carlos Cortés en el directorio de ByN

Un terremoto se vive en Colo Colo. La tarde del pasado miércoles la reunión del directorio de Blanco y Negro terminó en un completo caos, con la imagen de Aníbal Mosa siendo trasladado a la clínica y saliendo en silla de ruedas y con un cuello ortopédico. Existen dos versiones de los hechos, una donde se indica una agresión por parte de Carlos Cortés al timonel de la concesionaria y otra donde se precisa que no hubo golpes por parte del abogado. Matías Camacho, representante del Club Social y Deportivo salió a dar su versión de los hechos.

Lo que parecía ser una reunión normal por parte del directorio, se terminó convirtiendo en una pelea pocas veces vista. Mosa salió de la reunión cojeando y con aparentes muestras de dolor, trasladándose a la clínica para constatar lesiones junto a carabineros, y posteriormente se le vio en silla de ruedas y con un cuello ortopédico abandonando el lugar.

Aníbal Mosa al día siguiente dio una conferencia de prensa en el estadio Monumental. “A él no le gustó esa conversación, se ofuscó, empezó a levantar la voz y se levantó. Lo trataron de controlar a algunos de sus compañeros. Incluso, el abogado de la compañía, lo trató de frenar, pasó por encima de ellos y llegó encima mío. Yo estaba sentado, se tiró encima mío y tuvo una agresión conmigo en la cual yo terminé en el suelo y después al tratar de levantarme también recibí un puntapié”, señaló.

La otra versión la entregó Alfredo Stöhwing, miembro del bloque opositor de Mosa, quién parte señalando que el presidente de ByN le ofreció solucionar el tema a Cortés a las manos en dos oportunidades, y que el motivo por el que cae no es por un golpe. “Se acercaron mutuamente, se produjo ahí un entrevero y en algún momento se abalanzó un poco más hacia adelante, Carlos Cortés sujetado por los demás directores y Aníbal Mosa arranca hacia atrás y se tropieza con algo que no pude ver de abajo a la mesa y se cae. Eso fue todo, no hubo ningún golpe de por medio, absolutamente”, afirmó.

Aníbal Mosa trasladándose en silla de ruedas luego de la supuesta agresión de Carlos Cortés.

La versión de Camacho

Matías Camacho entregó su versión de los hechos, el cual respalda lo señalado por Aníbal Mosa. En una entrevista con Radio Cooperativa, el aún director por parte del Club Social y Deportivo aseguró que existieron golpes por parte de Cortés, lo que gatilló en la caída del timonel de la concesionaria al suelo. Cabe mencionar, que el director estaba presente en la cita, pero a través de zoom. “La conversación fue subiendo de tono, se acaloró y en esa subida de tono, Carlos Cortés, siento que lo que yo vi fue un cierto descontrol de su parte. Él da vuelta la mesa completa”, parte señalando.

Luego, Camacho confirma que el abogado le propina un golpe a Mosa, viendo cómo este último cae. “Cortés dio vuelta la mesa, que es para 20 personas más o menos, hasta el asiento de Mosa y comienza a agredirlo físicamente. Él alcanza a pegarle al menos un combo, luego veo que Aníbal Mosa cae”, confirma.

Ante la versión entregada por Stöhwing, Camacho fue categórico. “Lo que yo pude ver al menos, no es que Aníbal Mosa tropezara con un cable, lo que veo es que producto de este combo, Aníbal Mosa retrocede, se hace hacia atrás y cae”, declaró.