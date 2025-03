Alfredo Stöhwing arremete contra Aníbal Mosa: “Hizo un show patético, no tiene nada”

Después de la concurrida conferencia de prensa que brindó Aníbal Mosa en el estadio Monumental, para dar su versión del incidente que lo enfrentó con Carlos Cortés, fue Alfredo Stöhwing el que tomó la vocería del vialismo para relatar lo sucedido. El punto se llevó a cabo a la salida de su oficina en el sector oriente de la capital.

El extimonel de Blanco y Negro fue bastante duro con el actual mandamás de la concesionaria. “En algún momento en medio de esta discusión y esto me consta y es muy importante, Aníbal Mosa le ofreció a Carlos Cortés solucionar ese tema a golpes afuera de la Casa Alba en dos oportunidades, de manera que cualquier entrevero físico que se hubiera producido, en realidad está totalmente producido, gatillado y propuesto por Aníbal Mosa”, afirmó.

En ese contexto, el valdiviano respaldó a su compañero de bloque, quien había solicitado los antecedentes de los candidatos a la Gerencia de Operaciones, lo que gatilló el incidente. “Aníbal Mosa dijo que quería que se votara la definición del gerente de operaciones y el director Cortés, para cortarlo, le hizo presente que él no tenía los antecedentes de los candidatos, ni siquiera sabía los nombres y que por lo tanto, obviamente y le encuentro toda la razón, era absolutamente irresponsable pronunciarse sobre una votación de un cargo tan importante sin saber siquiera quiénes eran ellos y tener los antecedentes pertinentes”, indicó.

Sobre el desarrollo de los hechos, Stöhwing narró lo que sucedió. “Después de la segunda proposición de agarrarse a puñetes, ambos se pararon e intentaron acercarse y ahí se produjo un entrevero de algunos minutos. Yo me quedé sentado observando esto, tratando de imprimir un poco de tranquilidad, lo que no logré y no la contagié. Se acercaron mutuamente, se produjo ahí un entrevero y en algún momento se abalanzó un poco más hacia adelante, Carlos Cortés sujetado por los demás directores y Aníbal Mosa arranca hacia atrás y se tropieza con algo que no pude ver de abajo a la mesa y se cae. Eso fue todo, no hubo ningún golpe de por medio, absolutamente”, detalló.

Y agregó: “No provino ningún golpe. Aníbal Mosa, cuando ya se acercó a Carlos Cortés, arrancó y se tropezó entre las sillas, yo creo, con los cables. Así que se cayó atrás, pero se levantó inmediatamente muy alterado y gritando y que llaman a los carabineros. Bastante ridículo”.

También opinó sobre la imagen del timonel llegando en silla de ruedas a una clínica. “Yo trato de ser tranquilo y de apaciguar los ánimos y de poner la altura de mira de esto, pero tengo que decir que es un show patético, no tiene absolutamente nada, todos lo sabemos. De hecho, la reunión prosiguió normalmente, después se produjo una votación. A mí me parece que el presidente Colo Colo ha dado un espectáculo muy triste de esa situación y me da mucha pena en ese sentido”, lanzó.

Más acusaciones

Alfredo Stöhwing, además, repasó algunos episodios públicos y privados en los que Mosa se vio involucrado. “La primera vez que yo recuerde, de las que se saben públicamente, fue con su vicepresidente Eduardo Loyola, en un restaurante, que también terminó en el piso de Mosa. Parece que tiene cierta tendencia, recibió parece algo, no sé qué. Yo no estaba, obviamente, pero sí hay video”, ironizó.

“Posteriormente tuvo un entrevero físico violento con el director Ángel Maulén en Colombia, esto no se sabe ni ha trascendido mucho, pero fue delante de todo el plantel de jugadores. Bastante dañino para el club. Aníbal Mosa agarró a empujones a Maulén porque simplemente estaba sacando unas fotos que a él no le parecieron adecuadas. Yo no estaba, así que no puedo pronunciarme sobre la culpabilidad, pero de todas maneras los empujones provinieron de Aníbal Mosa”, continuó.

Aníbal Mosa y Carlos Cortés, protagonistas del incidente.

Finalmente, cerró con otro episodio: “En una concentración se agarró también muy fuerte, a grito pelado y con muchos insultos de grueso calibre, con el director Droguett, que lo presenció también todo el plantel que estaba en el lobby. Recuerdo que yo estaba en la habitación y escuché los gritos, los insultos y la grosería, pero también fue muy fuerte, de manera que este ya es un paradigma, una especie de costumbre de agarrarse ya sea a la grosería o a los eventos físicos con directores. Yo espero no seguir en la lista, pero obviamente que esto no corresponde y claramente quién está exaltado y quien no tiene la cultura adecuada para desempeñarse en un cargo como este es Aníbal Mosa”.

Guerra desatada

Finalmente, el expresidente de Blanco y Negro manifestó que espera la salida de Aníbal Mosa: “Viendo todo este acontecimiento hay que sacar fuera de la institución definitivamente a las personas que nos ponen por delante la institución respecto a los intereses personales, a la popularidad, a los caprichos que pueden envolver a las personas, pero hay que pensar en la institución y desde ese punto de vista yo creo que hay que tratar de hacer un plan a tres años con una estabilidad, con planes concretos hacia adelante y que se privilegie como digo en los intereses de Colo Colo por sobre cualquier cosa”.

Asimismo, acusó a Mosa de generar inestabilidad. “Él perjudica mucho cuando hay otro presidente a la cabeza, yo de hecho antes de ser presidente me entrevisté con los presidentes anteriores y todos me dijeron que Aníbal Mosa les había hecho la vida imposible”, concluyó.