Aníbal Mosa da su versión del escándalo con Carlos Cortés: “Sufrí una agresión cobarde; es denigrante verse en el suelo”

Aníbal Mosa rompió el silencio tras el incidente que protagonizó con el director del bloque opositor Carlos Cortés y que terminó con el presidente de Blanco y Negro en silla de ruedas en una clínica cercana y constatando lesiones ante Carabineros. El timonel confesó estar muy afectado por lo ocurrido y procedió a entregar su versión de los hechos.

El dirigente relató que mientras discutían al nuevo gerente de Operaciones, Cortés se alteró. “A él no le gustó esa conversación, se ofuscó, empezó a levantar la voz y se levantó. Lo trataron de controlar a algunos de sus compañeros. Incluso, el abogado de la compañía, lo trató de frenar, pasó por encima de ellos y llegó encima mío. Yo estaba sentado, se tiró encima mío y tuvo una agresión conmigo en la cual yo terminé en el suelo y después al tratar de levantarme también recibo un puntapié”, señaló.

El puertomontino aprovechó de desestimar la versión del otro bloque. “La verdad de las cosas es que yo no haría todo lo que hice si se me enredaron los cables. O sea, jamás me prestaría por una cosa como esta, aquí hubo una agresión lamentable porque, como lo he conversado con muchos presidentes de clubes que me llaman hoy día, tanto de Chile como del extranjero y también con la gente de la ANFP, esto le hace daño al fútbol mundial, le hace daño al fútbol nacional, latinoamericano”, manifestó.

“Nosotros estamos empeñados en recuperar el espacio de convivencia que son los estadios y tenemos un director que quiere arreglar el tema de otra manera, violentamente, y eso es lo que ocurrió”, añadió.

Asimismo, confirmó que seguirá acciones legales y administrativas en contra de Cortés. “Hay un curso legal que está corriendo y por otro lado también va a correr un tema administrativo que tiene que ver también con los valores que tiene que tener un dirigente de fútbol para ver si este puede seguir desarrollando esa actividad”, anunció.

“He presenciado discusiones complicadas con personas muy connotadas en este país y diciéndose muchas cosas, pero nunca pensé de que podríamos llegar a la agresión física, la agresión física es una cosa que cruza todos los aspectos que tiene que tener una convivencia sana en este mundo y eso creo que es muy grave y es muy triste para todos”, reflexionó.

Carlos Cortés, el director acusado por Mosa. Foto: cortesyrodriguez.cl.

También fue consultado sobre las grabaciones y los testigos del episodio. “Había 10 personas ahí adentro. No es mi estilo, ustedes me conocen hace mucho tiempo, tengo varios defectos, pero no es mi estilo andar inventando que me andan pegando y que me andan agrediendo. Al contrario, creo que es denigrante, es denigrante verse en el suelo, en un directorio, cuando estás conversando situaciones importantes del equipo más grande de este país”, afirmó.

Ley de violencia en los estadios

Asimismo, Mosa reveló que buscará aplicarle prohibición de ingreso a los estadios a Cortés, porque estima que se violó la Ley de Violencia en los Estadios. “Anoche se contactó conmigo gente de Carabineros de aquí, de Macul, y dado los hechos conexos que indica el reglamento, cualquier situación de que tenga un dirigente, un entrenador, o gente que no tenga que ver con la parte deportiva, también está considerado violencia. Así que eso también nosotros vamos a pedir de que se aplique eso, y se le aplique el 102 a este señor”, sostuvo, más allá de que se mostró abierto a aceptar disculpas, aunque anunció que eso no quitaría el curso legal y administrativo que tomaron los hechos.

Asimismo, agradeció el apoyo de Pablo Milad. “Le doy las gracias al presidente de la ANFP por la preocupación, también al secretario general. Muchos presidentes de clubes de dentro y fuera del país se contactaron conmigo, así que les quiero dar las gracias a todos. Y efectivamente, aquí hay un reglamento, y hay estatutos de cierta manera, que dicen cómo nos tenemos que comportar los dirigentes del fútbol. Y le agradezco al presidente Milad que haya tomado esta bandera, porque, como hablábamos en la mañana, esto no solamente le hace mal a Colo Colo o a Aníbal Mosa, esto le hace mal al fútbol chileno”, sentenció.