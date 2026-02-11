SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Compañero de Felipe Loyola llena de elogios la llegada del chileno al Pisa

    El volante externo Samuele Angori destacó la presencia del mediocampista chileno, vital en una escuadra comprometida con el descenso italiano.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Felipe Loyola suma dos presencias con la camiseta de Pisa. FOTO: PISA.

    El conjunto de Pisa se fijó como su principal objetivo la permanencia en la Serie A de Italia. Para conseguir esa meta, el equipo que hoy está en el penúltimo puesto del torneo realizó una importante inversión para reforzar el plantel.

    Solo en el mercado de enero, la escuadra toscana sumó a cuatro nuevos nombres en su equipo, cuyos traspasos se tradujeron en un sacrificio económico de casi 22 millones de dólares, donde destaca la contratación del atacante nigeriano Rafiu Durosinmi como el precio más alto, tras pagar cerca de 11 millones al Viktoria Plzen de República Checa.

    De este lado del mundo, el equipo nerazzurro solo se fijó en un sudamericano. Se trata del volante chileno Felipe Loyola, quien jugaba en Independiente de Argentina cuando logró convencer a la secretaría técnica del equipo de la Torre para ficharlo.

    “Es un jugador de mucha calidad que seguimos desde hace algún tiempo. Nuestra idea es concretar la operación de manera definitiva”, decía el director deportivo Davide Vaira a El Deportivo, días antes de cerrar la operación.

    Tras concretar el traspaso, el equipo argentino que compartía la propiedad del jugador con Huachipato, transparentó las cifras de una negociación que establece al menos dos tramos para concretar un traspaso definitivo.

    Las cifras

    De acuerdo con la información que publicó el Rojo, los peninsulares pagaron 1,55 millones de dólares por un préstamo de seis meses, además de 240 mil de la misma moneda como incentivo. Figura necesaria para sellar la tratativa, debido a las complicaciones de los italianos con el fairplay financiero.

    En el mismo contrato quedó estipulada una opción de compra obligatoria de 6,5 millones de dólares por el 70% de la carta, en caso de que el Pipe dispute al menos cinco partidos con su nueva camiseta. Además, el club de Avellaneda advirtió que se estipuló una opción de compra por el 30% restante, la cual quedó fijada en otros US$ 5 millones.

    Es decir, la carta del futbolista formado en Colo Colo quedó fijada en más de 13 millones de la misma divisa norteamericana, lo que lo proyecta como uno de los chilenos más valiosos de la actualidad.

    Impacto inmediato

    Loyola fue presentado el 22 de enero pasado en el Pisa equipo que, de manera urgente, puso al chileno a jugar sus primeros partidos con el primer equipo. Su debut oficial ocurrió el 31 de enero pasado, en la derrota 3-1 ante Sassuolo, después de ingresar desde la banca tras el descanso.

    El pasado viernes 6 de febrero, el Pipe consiguió su primera titularidad en el debut del joven técnico sueco Oscar Hiljemark de 33 años, quien reemplazó al destituido Alberto Gilardino. El chileno jugó 75 minutos en el empate sin goles contra el Hellas Verona, colista por diferencia de goles.

    Tras el duelo, el volante nacional junto con el resto de los refuerzos recibió elogios del mediocampista externo Samuele Angori, uno de los líderes en el camarín del Pisa.

    “Los jugadores que llegaron son todos grandes futbolistas, profesionales; trabajan duro y se han integrado bien en el grupo. Loyola, Durosinmi, Bozhinov, Stoijlkovic nos están ayudando y podrán seguir haciéndolo en el futuro. Han sido fichajes muy positivos”, explicó el futbolista formado en Perugia.

    Más sobre:FútbolFelipe LoyolaPisaSerie A de Italia

