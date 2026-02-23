Fiorentina vence al Pisa de Felipe Loyola y lo deja más cerca del descenso

Pisa no levanta cabeza en la Serie A de Italia. El equipo que acaba de fichar al chileno Felipe Loyola encarriló su décimo quinto partidos sin victorias tras caer por la cuenta mínima en casa de la Fiorentina, en el derbi de la Toscana.

El solitario gol del atacante italiano Moise Kean permitió a la squadra viola sumar valiosos tres puntos que, por primera vez en la temporada, permiten a la Fiore salir de los puestos de descenso.

Pipe Loyola fue titular y jugó toda la primera mitad del encuentro, pero poco pudo hacer para evitar la caída de la escuadra de la Torre que se queda en los 15 puntos, en el penúltimo puesto de la clasificación, con los mismos puntos que el colista Hellas Verona, pero con mejor diferencia de goles.

En crisis

Nuevo traspié que confirma la severa crisis que atraviesa la escuadra de chileno. Pese a gastar más de 21 millones de dólares en fichajes para el mercado de enero y prescindir del entrenador Alberto Gilardino, los nerazzurri completaron 15 fechas sin conocer la victoria en la Serie A italiana.

Es más, solo ganó una vez en 26 partidos por el campeonato, victoria por la cuenta mínima ante Cremonese, en noviembre pasado. Cuando falta una docena de jornadas para el final, el equipo del mediocampista nacional está a nueve puntos de los lugares de salvación.

Tarea que suena hasta imposible por el poco nivel futbolística que mostraron los pisanos, quienes regresaron esta temporada a la máxima categoría, después de 34 años en las series inferiores de la actividad peninsular.