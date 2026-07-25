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    El Deportivo

    Zidane, Klopp y algunos por definir: el nuevo mapa de los entrenadores de las potencias tras el Mundial 2026

    La Copa del Mundo dejó heridos, lo que significó el fin de varios procesos en las selecciones. Varias de las denominadas grandes ya contrataron a sus próximos estrategas, y apostaron por nombres consagrados.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    El nuevo mapa de los entrenadores tras el Mundial 2026

    Norteamérica 2026 llegó a su fin con el título de la selección de España en Nueva Jersey tras una imponente final ante Argentina. Ahora comienzan los balances: los que fueron figuras, como Kylian Mbappé, Lionel Messi o Rodri; los talentos jóvenes, encabezados por Pau Cubarsí y Lamine Yamal; las sorpresas, como Noruega o Cabo Verde; y los equipos que resultaron una decepción en el torneo, que es el caso de Alemania, Portugal y Brasil.

    Luego del Mundial, es común que varios ciclos terminen. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo y Lucas Modric ya confirmaron que no estarán en otra cita planetaria, Lionel Messi juega al misterio y en el caso de los entrenadores, varios perdieron el puesto apenas terminó su participación en el certamen. Este último punto no es menor, ya que varias selecciones fuertes apostaron a nombres históricos para volver a lo más alto.

    Alemania confía en Klopp

    El Mundial 2026 dejó un sabor amargo en la selección alemana, uno más. El cuatro veces campeón del mundo acumula tres fracasos seguidos en mundiales: en Rusia 2018 se fueron en fase de grupos al igual que en Qatar 2022, y ahora se despidieron en dieciseisavos de final. Los números dicen que el equipo que dirigía Julian Nagelsmann acabó primero en su zona, que obtuvo una victoria 7-1 ante el débil elenco de Curazao, un 2-1 que no convenció contra Costa de Marfil y una inesperada derrota con Ecuador. Pero en la ronda de los 32 mejores, no fueron capaces de imponerse a Paraguay, que con su muro defensivo forzó los penales y los eliminó. Un golpe inesperado, imperdonable para un combinado que siempre es candidato, a pesar de no exhibir el juego colectivo de otras épocas.

    Al regreso a tierras germanas Nagelsmann de inmediato fue desvinculado. El equipo busca más agresividad y para eso fueron a buscar un nombre de peso que ya llevaba, de manera sorpresiva, dos años sin dirigir: se trata nada menos que de Jürgen Klopp. El exestratega de Liverpool se despidió de Anfield en mayo de 2024 y no había vuelto a las grandes ligas del fútbol mundial no por falta de ofertas, sino porque no se le presentó un proyecto que lo sedujera. Ahora, ese momento llegó.

    Klopp, cuando dirigía a Liverpool. Foto: REUTERS/Phil Noble/ PHIL NOBLE

    Tiene la difícil misión de recuperar la gloria de La Mannschaft. De momento, los desafíos más cercanos que se le presentan para mejorar la cara del equipo son la Liga de Naciones (que comienza a finales de este año), luego la Eurocopa 2028 y el Mundial 2030.

    Zidane, el comienzo de una nueva era en Francia

    El conflicto de Ousmane Dembélé en el entretiempo de la semifinal del Mundial entre Francia contra España explica de buena forma el caso de la selección gala. El jugador recriminó a sus compañeros por la presión desordenada que estaban haciendo, quienes no se tomaron bien el reclamo. Era un camarín tenso, a pesar de las buenas actuaciones. El ciclo de Didier Deschamps en la banca ya estaba desgastado luego de 14 años en el cargo.

    El nacido en Bayona volvió a darle competitividad a Francia en la Copa del Mundo. En Brasil 2014 llegó a los cuartos de final, en Rusia 2018 levantaron su segunda estrella, en Qatar 2022 perdieron una final infartarte y ahora cayeron en semifinales, luego de ser, para muchos, el gran candidato que a quedarse con el trofeo. Hicieron una gran ronda de grupos, tuvieron partidos sólidos en la fase de eliminación directa, con un Kylian Mbappé inspirado que marcó 10 goles durante la competencia, pero se toparon en semis con el futuro campeón.

    Cabe destacar que incluso antes de comenzar el torneo se sabía que Didier Deschamps no continuaría en su cargo. Para mantener el protagonismo, desde la federación de ese país decidieron apostar por otro histórico, que al igual que Klopp se mantuvo sin club a pesar de tener buenos antecedentes. En este caso, Zinédine Zidane es el elegido, quien será presentado en los próximos días.

    Portugal con Jorge Jesús y ¿con Cristiano Ronaldo?

    El experimentado Jorge Jesús asumió la banca portuguesa. El Mundial terminó con el proceso del español Roberto Martínez. El combinado luso fue una de las grandes decepciones de este torneo. Por sus grandes individualidades, como Vitinha, João Neves, Rúben Dias, Bruno Fernandes o el mismísimo Cristiano Ronaldo, la prensa y los hinchas de ese país se ilusionaban con una actuación histórica, pero el equipo nunca despegó.

    Martínez y sus dirigidos obtuvieron un empate 1-1 ante la República Democrático del Congo, luego golearon 5-0 a Uzbekistán e igualaron sin goles contra Colombia en el cierre de la fase de grupos. En los dieciseisavos de final derrotaron con polémica por 2-1 a Croacia y cayeron en la agonía por la cuenta mínima contra España.

    Quedar entre los 16 mejores no fue suficiente en el último Mundial de CR7, quien con 41 años se ha encargado de dejar la puerta abierta para posibles nóminas de Jorge Jesús a la selección en el futuro.

    Jorge Jesús, en su presentación en las redes sociales de la selección de Portugal.

    La incógnita de Scaloni

    Tras perder la final de la Copa del Mundo, Lionel Scaloni decía en la conferencia de prensa entre lágrimas: “Con respecto a mí, voy a hablar con el presidente (Claudio Tapia). Yo más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer. Cumpliré el contrato y después veo. Siento la necesidad también de pensar. No sé si se va a poder hacer algo tan grande como esto. A lo mejor... Habría que hablarlo. Yo estoy agradecido al presidente por la oportunidad esta...”.

    Su futuro en la albiceleste es incierto, al igual que el de Lionel Messi. Tras años gloriosos, en el que acumularon dos Copa América, el Mundial de Qatar 2022 y el reciente subcampeonato en Norteamérica 2026, el estratega dio muestras de dudas respecto a su continuidad luego de ocho años. Todo se definirá en diciembre.

    Italia y un portazo de Guardiola

    La Azzurra ya acumula tres Mundiales sin clasificar, una crisis que va de la mano con el desplome de la Serie A en comparación con las otras cinco grandes ligas de Europa. Para intentar levantar un fútbol que supo ser campeón del mundo en cuatro ocasiones sonaba el nombre de Pep Guardiola, quien esta temporada finalizó su ciclo en Manchester City.

    Foto: @mancity

    El presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Giovanni Malagò, reconoció los contactos: “Se han hecho excepciones que, por ejemplo, conciernen al nombre que está tan presente estos días, el de Pep Guardiola”.

    Sin embargo, en las últimas horas la prensa italiana informó que Pep rechazó el ofrecimiento: “‘Gracias, me siento honrado, pero ahora mismo no me apetece’. Firmó Pep Guardiola. Finalmente, esa noche llegó el no, pero desde luego no con el corazón ligero”, reveló La Gazzetta Dello Sport.

    Ahora, el principal candidato para tomar las riendas del combinado italiano es Andrea Pirlo, que como jugador supo ser campeón del mundo en Alemania 2006, pero que como entrenador no ha logrado mayores éxitos.

    Por último, otros que sí participaron en Norteamérica 2026 y que recibieron cuestionamientos son Thomas Tuchel y Carlo Ancelotti. El primero tuvo una decepcionante eliminación en semis ante Argentina, mientras que el segundo se quedó en los octavos de final al no superar a Noruega. Sin embargo, a pesar de las críticas que les efectuaron, está contemplado que sigan en sus puestos.

    Más sobre:FútbolMundial 2026AlemaniaArgentinaFranciaZinédine ZidaneJürgen KloppPortugal

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