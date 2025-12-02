VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Congreso aprueba proyecto que desde 2026 regula y prohíbe los celulares en las salas de clases y se despacha a ley

    La propuesta establece excepciones específicas para el uso de los dispositivos móviles, como situaciones de salud, emergencias o catástrofes, además de actividades pedagógicas donde el celular sea útil.

    Por 
    Daniela Silva
     
    Francisco Corvalán

    La Cámara de Diputados aprobó este martes el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que prohíbe y regula el uso de dispositivos digitales en establecimientos educacionales.

    La iniciativa, que se hará efectiva a partir de 2026, tiene el objetivo de mejorar la convivencia escolar y el rendimiento escolar de los estudiantes, disminuyendo así las distracciones en la sala de clases.

    Así, la Cámara realizó seis votaciones a favor relativas a las modificaciones y enmiendas propuestas por el Senado, ratificando el proyecto de ley, el cual quedó en condiciones de ser remitido al Ejecutivo para su pronta promulgación, con lo que a partir del próximo año todos los establecimientos parvularios, básicos y medios del país deberán prohibir el uso de celulares durante las actividades curriculares.

    El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, destacó positivamente el hecho. “Viene a dar un paso muy significativo en algo que consideramos tremendamente relevante por el efecto pernicioso que está hoy día generando en nuestros niños y niñas en nuestra juventud”, dijo.

    El uso de celulares en las salas de clases, señaló, “es un flagelo que no tiene control y que hoy día se constituye una de las principales pandemias que afectan a nuestros niños y niñas y jóvenes, no solamente en Chile, a nivel mundial”.

    El proyecto establece excepciones específicas para el uso de los dispositivos móviles, como situaciones de salud, emergencias o catástrofes, además de actividades pedagógicas donde el celular sea útil y solicitudes fundadas de apoderados por razones de seguridad.

    En la enseñanza media, en tanto, los colegios podrán definir horarios o espacios donde el uso esté permitido, considerando la autonomía progresiva de los estudiantes.

    Ahora, tras la aprobación de esta ley, los establecimiento educacionales deberán actualizar sus reglamentos internos antes del 30 de junio de 2026 y, en 2030 el Ministerio de Educación deberá presentar una evaluación nacional sobre convivencia, rendimiento, bienestar socioemocional y acceso digital.

    Durante la discusión de las modificaciones realizadas por la Cámara Alta, se destacó la importancia de esta iniciativa y lo que significará para los estudiantes, aunque también hubo algunas voces disidentes.

    El diputado Cristóbal Urruticoechea (PNL) manifestó que si bien votaría a favor de las modificaciones del Senado al proyecto, tenía reparos, ya que el manejo indiscriminado de dispositivos móviles de parte de los niños y adolescentes “es algo de las familias” y la educación que le deben dar los padres al estudiante, y no le corresponde al establecimiento educacional, por lo que con la prohibición de estos dispositivos en el aula “trastocamos límites” que no se deben trastocar.

    Mientras, el diputado RN Diego Schalper, autor de unas de las mociones que se refundieron para dar paso a este proyecto, también celebró la aprobación, señalando que “el uso indiscriminado de celulares en menores de edad les hace mucho daño a nuestros niños”.

    Los beneficios de esta iniciativa también los destacó el diputado Héctor Barría (DC), quien apuntó que erradicar de las salas de clases el celular le parecía “una idea acertada”.

    “Hoy día hay una dependencia que no se ha sabido tratar de la mejor manera posible”, señaló. “Podría ser un aliado, es verdad, pero cuando tú preguntas muchas veces a algunos estudiantes buscar información en el teléfono, no conocen esa destreza, pero sí editar videos, y el ciberacoso y el ciberbullying, que son situaciones nefastas”.

    Expertos valoran y advierten

    Los expertos también valoran la medida. Y hacen sus proyecciones. Por ejemplo, Andrea Figueroa, decana de la Facultad de Educación de la U. Central, señala que la restricción “podría incidir en la atención y concentración de los estudiantes y, por tanto, eventualmente, afianzar aprendizajes que, por distintos factores exógenos, no son posibles de integrar y consolidar en el estudiantado”. Advierte, eso sí, que estas medidas “evidentemente” restrictivas tienen que articularse con procesos de formación y uso responsable de la tecnología, “pero particularmente desde la perspectiva de la integración de estos procesos didácticos que se llevan a cabo en el sistema escolar”.

    Mientras, Genevy Moreno, académica de la Facultad de Educación UAH, proyecta que una ley por sí sola “no cambia una cultura”, por lo que ahora hay que poner los esfuerzos en una formación sistemática que hay que trabajar curricular y formativamente, “de modo que podamos ayudar a nuestros jóvenes y niños a construir criterios y límites internos de cómo, cuándo y para qué usar estos dispositivos”. Y cierra: “Me preocupa que una prohibición rígida pueda empujar un poco a usos ”clandestinos", sin supervisión ni reflexión, en vez de promover una autorregulación guiada".

    En tal sentido, Francisco Silva, académico del Departamento de Educación de la U. Autónoma, contextualiza que la ley se construye desde la prohibición. “Eso sitúa el debate en el teléfono como objeto ‘perjudicial’ para el estudiante y desde ese paradigma creo que estamos dando una señal equivocada a la ciudadanía”. Y justifica: “Si bien comparto la necesidad de regular el uso de dispositivos móviles, pienso que el foco debiese estar en los propósitos fundamentales de la educación: cómo respondemos a las necesidades de una sociedad que ya es digital”. Prohibir, añade, “puede aliviar una tensión inmediata, pero es como intentar tapar el sol con un dedo”.

    Por su parte, Verónica Pantoja, directora del Magíster en Neurociencias de la Educación de la U. Mayor, asegura que la restricción puede ayudar a mejorar la atención en clases y a disminuir la cantidad de distractores que compiten con el docente. Aun así, cree, esta medida también tiene un lado social y emocional, ya que algunos estudiantes pueden sentirse molestos, frustrados o menos conectados con sus pares o entorno, porque el teléfono para ellos también funciona como un puente de pertenencia. “Esto puede generar resistencia si no se gestiona adecuadamente por parte de los establecimientos educaciones como de los apoderados o padres y madres”, concluye.

    Del mismo modo, Francisca Romo, académica de la Facultad de Educación UDP, dice valorar la medida. “Esto se levanta como una necesidad, dado que el uso indiscriminado del celular tiene muchos efectos para la convivencia y el aprendizaje, porque quita mucha atención de lo que está pasando en el aula. También le quita mucho tiempo a los docentes al tener que estar fiscalizando este uso”. El tema, advierte, es que “queda muy a discreción de los establecimientos para implementar la medida y eso puede ser complejo”, junto a otras situaciones, como la necesidad de los padres de estar conectados a sus hijos.

    Fernanda Orrego, directora de la Escuela de Psicología de la U. Gabriela Mistral, cree que lo ocurrido en la Cámara “es un paso necesario para marcar un límite saludable, donde protege al aula como un espacio de aprendizaje de calidad, de vínculos de calidad, donde el lazo y la interacción es con el compañero, el docente y no con el algoritmo que nos está enviando notificaciones”. Esto, se aventura, “aportará a la salud mental y al desarrollo de una educación de calidad”.

    Lee también:

    Más sobre:NacionalEducaciónCámara de DiputadosCelulares

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Los vínculos con Chile de Salvador Nasralla, el candidato presidencial que lidera por estrecho margen los escrutinios en Honduras

    Comisión de Hacienda visa proyecto que rebaja contribuciones a adultos mayores: sube a 70% aporte de Las Condes a Fondo Común Municipal

    Las razones de Cenco Malls para poner fin a proyecto en Vitacura, tras anulación de informe vial por parte del gobierno

    Sospechoso del tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional en cercanías de la Casa Blanca se declara inocente

    De “traspasar el problema al otro gobierno” a “respuesta humanitaria”: Parlamentarios reaccionan a expropiación de 100 ha de la megatoma de San Antonio

    Telefonía móvil: Entel aumenta ventaja como líder, mientras pelea por el segundo lugar se estrecha

    Lo más leído

    1.
    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    2.
    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    3.
    “Una vida social acorde a la dignidad del cargo”: ministro Cordero critica al delegado Durán por discutir con hinchas

    “Una vida social acorde a la dignidad del cargo”: ministro Cordero critica al delegado Durán por discutir con hinchas

    4.
    Revelan nuevos detalles de llamado telefónico: Trump dio a Maduro una semana para dejar el poder

    Revelan nuevos detalles de llamado telefónico: Trump dio a Maduro una semana para dejar el poder

    5.
    Empleado de la empresa participó: indagan sustracción de sacos con $1.200 millones de sucursal de Prosegur en Concepción

    Empleado de la empresa participó: indagan sustracción de sacos con $1.200 millones de sucursal de Prosegur en Concepción

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Samsung revela el Galaxy Z TriFold: cómo es el teléfono que se pliega dos veces y se transforma en una tablet de 10 pulgadas

    Samsung revela el Galaxy Z TriFold: cómo es el teléfono que se pliega dos veces y se transforma en una tablet de 10 pulgadas

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Servicios

    Comienza el proceso para postular y renovar becas Junaeb: cómo realizar el trámite online

    Comienza el proceso para postular y renovar becas Junaeb: cómo realizar el trámite online

    Últimos días para postular al Subsidio Eléctrico: estos son los requisitos

    Últimos días para postular al Subsidio Eléctrico: estos son los requisitos

    Dónde y a qué hora ver Fulham vs. Manchester City por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver Fulham vs. Manchester City por la Premier League

    Grave escolar de 17 años apuñalado durante riña en cercanías de liceo en Quinta Normal
    Chile

    Grave escolar de 17 años apuñalado durante riña en cercanías de liceo en Quinta Normal

    Comisión de Hacienda visa proyecto que rebaja contribuciones a adultos mayores: sube a 70% aporte de Las Condes a Fondo Común Municipal

    De “traspasar el problema al otro gobierno” a “respuesta humanitaria”: Parlamentarios reaccionan a expropiación de 100 ha de la megatoma de San Antonio

    Las razones de Cenco Malls para poner fin a proyecto en Vitacura, tras anulación de informe vial por parte del gobierno
    Negocios

    Las razones de Cenco Malls para poner fin a proyecto en Vitacura, tras anulación de informe vial por parte del gobierno

    Telefonía móvil: Entel aumenta ventaja como líder, mientras pelea por el segundo lugar se estrecha

    Venta de viviendas con entrega inmediata alcanza récord histórico en la Región Metropolitana

    “No soy extraordinario”: Apple celebra 40 años de Accesibilidad
    Tendencias

    “No soy extraordinario”: Apple celebra 40 años de Accesibilidad

    Así es el inédito capítulo de Kill Bill que Tarantino revivió dentro de Fortnite

    Review de Kirby Air Riders para Switch 2: una secuela imposible que valida 22 años de espera

    Con potente score, Vicente Pérez toma el mando en el Elite Junior Tour Championship
    El Deportivo

    Con potente score, Vicente Pérez toma el mando en el Elite Junior Tour Championship

    “No repercutió en lo más mínimo”: Gustavo Álvarez defiende la decisión de adelantar su salida de la U

    Charles Aránguiz dispara con todo en la U: “No quiero verles la cara a los dirigentes de la ANFP y del Sifup”

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney
    Finde

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años

    Flea de Red Hot Chili Peppers saca la trompeta y lanza single como solista
    Cultura y entretención

    Flea de Red Hot Chili Peppers saca la trompeta y lanza single como solista

    Cristian Castro le responde a Kramer su criticada imitación en la Teletón: “¿Por qué me hacen esto?"

    Destacado medio estadounidense sitúa a la banda chilena Hesse Kassel entre los 50 mejores discos de 2025

    Los vínculos con Chile de Salvador Nasralla, el candidato presidencial que lidera por estrecho margen los escrutinios en Honduras
    Mundo

    Los vínculos con Chile de Salvador Nasralla, el candidato presidencial que lidera por estrecho margen los escrutinios en Honduras

    Sospechoso del tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional en cercanías de la Casa Blanca se declara inocente

    Trump advierte que los ataques contra objetivos dentro de Venezuela comenzarán “pronto”

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón