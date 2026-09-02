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    Culto

    Luis Le-Bert presenta “A Mi Ciudad”, su nuevo libro para colorear en Patio Bellavista

    El músico y cantautor chileno llevará su universo creativo al papel el próximo jueves 3 de septiembre en una íntima jornada que reunirá música, arte, conversación y encuentro, en una noche que contará con la presentación de la actriz Paulina Urrutia.

    Por 
    Equipo de Culto

    Hay artistas que no solo crean canciones, sino también universos donde habitar. Ese es el sello de Luis Le-Bert, músico y cantautor chileno cuya trayectoria ha estado marcada por una particular sensibilidad para observar la vida, sus personajes, paisajes e historias.

    Esa mirada se traslada ahora al papel con A Mi Ciudad, su nuevo libro para colorear publicado por Editorial Nunca Más, una publicación que propone recorrer distintos rincones a través de ilustraciones cargadas de detalles, personajes y escenas que despiertan la imaginación y permiten que cada lector pueda crear su propia versión de estos paisajes.

    El lanzamiento de este nuevo proyecto se realizará el jueves 3 de septiembre a las 18:30 en Patio Bellavista, en una jornada especialmente concebida como un encuentro cercano con el público y la comunidad que ha acompañado el trabajo del artista. La actividad combinará música, arte, conversación y encuentro, en una experiencia que busca acercar al público al particular universo creativo de Le-Bert. La presentación del libro estará a cargo de Paulina Urrutia, reconocida actriz y directora nacional, exministra Presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y actual miembro del Directorio del Teatro Municipal de Santiago, además de su destacada trayectoria como docente y una de las figuras más relevantes de las artes escénicas en el país.

    A Mi Ciudad nace como una invitación a detenerse, observar y volver a conectarse con aquellos lugares y escenas que forman parte de nuestra memoria cotidiana. A través del color, el libro abre un espacio para que cada persona pueda reinterpretar esos paisajes desde su propia sensibilidad, convirtiendo la publicación en una experiencia participativa y personal.

    La presentación, con entrada gratuita, se desarrollará bajo el espíritu de una noche para el corazón de Chile, donde la música y las artes visuales se encontrarán en un ambiente íntimo, en una instancia que busca celebrar tanto el lanzamiento del libro como el vínculo construido durante años entre el artista y su público.

    Para el director ejecutivo de Patio Bellavista, Álvaro Jadue, esta actividad refleja el compromiso del espacio con la identidad cultural del país y es un verdadero honor recibir a dos grandes referentes del arte y la cultura nacional como son Luis Le-Bert y Paulina Urrutia. “Su legado nos recuerda que la cultura se construye desde lo que somos, y que somos, en gran parte, poesía y música. En nuestros 20 años, la cultura ha sido un eje central de nuestra misión, y contar con figuras de esta talla reafirma el compromiso de Patio Bellavista con seguir siendo un punto de encuentro para el arte y la creación”.

    La actividad se realizará en el Anfiteatro de Patio Bellavista, un punto de encuentro para nuevas propuestas vinculadas a la música, las artes y la cultura, y ofreciendo una noche donde la creatividad será protagonista.

    Más sobre:Luis Le-BertA mi ciudadPaulina UrrutiaPatio BellavistaMúsica

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