Virus respiratorios: positividad asciende al 57,9%, la cifra más alta en los últimos tres años

“Todavía estamos en un periodo de alta circulación de virus respiratorios”. Con esas palabras, el jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, Jorge Vilches, informó la positividad de los virus respiratorios alcanzó su cifra más alta en los últimos tres años: 57,9%.

Junto a la coordinadora de la campaña de invierno del Minsal, Valentina Pino, Vilches señaló que de acuerdo a la semana epidemiológica 34, que transcurrió entre los días 23 y 29 de agosto, se observó la positividad más alta registrada en los últimos tres años, lo que “nos da cuenta de que todavía estamos en un periodo de alta circulación de virus respiratorios y que por cierto, es muy importante mantener todas las medidas preventivas que disponemos para evitar enfermar gravemente e incluso evitar el riesgo de morir por algún virus respiratorio”, señaló Vilches, relevando la importancia de la vacunación.

En cuanto al detalle esta semana, el primer agente en preponderancia es el Rinovirus con 33,5% del total de las muestras positivas, indicó el jefe de Epidemiología. Esta positividad, detalló, “es levemente superior a lo observado en la semana anterior, afectando principalmente al grupo de niños de 1 a 4 años”.

En segundo lugar aparece el Virus Respiratorio Sincicial (VRS), con una positividad del 27,6%, levemente superior también a lo registrado la semana previa.

Y en tercer lugar, advirtió, “ocurre un cambio, sale el virus de la Influenza B y entra el Metaneumovirus, con una positividad del 13,5%, similar a la positividad observada en la semana anterior”.

La influenza B aparece en cuarto lugar, con una positividad del 12,7%.

En cuanto a la vacunación contra la Influenza, se ha alcanzado una cobertura del 79,2%. En esto, la autoridad reiteró que los grupos objetivos que se encuentran más rezagados respecto al promedio nacional, también porque son grupos objetivos que tienen un mayor riesgo de enfermar gravemente y morir por la enfermedad de la influenza.

“Estamos hablando específicamente de los niños entre 6 meses 5 años, las mujeres embarazadas, pero también, y principalmente, las personas mayores de 60 años que son el grupo poblacional más rezagado en esta campaña de vacunación con un 62,8% de avance en esta vacuna”, señaló.

Situación de la red asistencial

En cuanto al estado de la red asistencial, la coordinadora de la Campaña de Invierno, Valentina Pino, destacó que las atenciones respiratorias representaron el 33% del total de atenciones, una baja de 0,5 puntos porcentuales.

Las atenciones por infecciones respiratorias agudas bajas, indicó, disminuyeron 4,6% y las hospitalizaciones por causa respiratoria cerca de 6%, aunque los menores de un año fueron la excepción, con aumentos de 2,3% en atenciones y 5,5% en hospitalizaciones.

“Todos los grupos etarios registraron una tendencia a la baja en este componente, salvo las personas menores de un año que registraron un aumento del 2,3% en las atenciones por ira baja y un aumento del 5,5% específicamente en las hospitalizaciones por causa respiratoria”. señaló. Es decir, “continúa siendo la población pediátrica el único grupo que por lo pronto registra un aumento en el componente asistencial para este reporte”.

En las camas críticas pediátricas, la ocupación llegó al 86,4%, mientras que las hospitalizaciones por causa respiratoria alcanzaron el 41,2%, superando el 40%, “que constituye por lo pronto el peak de ocupación por causa respiratoria en las camas críticas de todo el país”, advirtió.

En adultos, en tanto, las camas críticas registraron una ocupación general de 93,7% con un 11,9% siendo por causa respiratoria, mientras que las camas de menor complejidad llegaron a 93,9% de ocupación.