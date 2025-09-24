SUSCRÍBETE
El Deportivo

La sentida autocrítica de Matías Almeyda tras la dramática derrota del Sevilla de Alexis y Suazo como local

El DT tuvo que explicar las controvertidas decisiones que tomó en la caída frente a Villarreal.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
Matías Almeyda hizo una autocrítica por la decisiones que tomó. @SevillaFC/X

Sevilla no pudo capitalizar su éxito del fin de semana, cuando se impuso por 2-1 como visita ante el Alavés, con gol de Alexis Sánchez. En esta ocasión, jugando como local ante su gente, los andaluces cayeron por el mismo marcador ante Villarreal y siguen sin ganar en casa por LaLiga.

La derrota caló hondo en el equipo del Niño Maravilla y de Gabriel Suazo. Su técnico Matías Almeyda salió al paso e hizo una sentida autocrítica por el mal resultado. “Estábamos entusiasmados por cómo se dio el partido ante un rival que está preparado para otros torneos. Dimos la batalla y nos quedamos con las manos vacías”, expresó.

“Fue un gran partido. Creo que nos entusiasmamos demasiado. Con 10 nos quedamos muy expuestos a los contragolpes, pero valoro la entrega de los chicos, su actitud. Era el marco perfecto para sumar, pero hay que insistir y seguir”, lamentó el entrenador argentino.

También reveló una charla en el entretiempo, donde se abordaron los errores que estaban cometiendo. “Hablamos en el entretiempo de que había que hacer faltas tácticas para evitar eso, pero muchas veces las ganas de querer ganar te lleva a cometer errores. Lástima porque contra un gran rival se estaba haciendo un gran partido. Lástima, porque contra un gran rival se estaba haciendo un gran partido”, afirmó.

La alta rotación

Otra de las situaciones que llamó la atención fue la gran cantidad de modificaciones en relación a la oncena que venció el sábado a Alavés. En esa línea, Almeyda entregó las razones de esa decisión.

“Este entrenador mide cada metro que hacen los jugadores: si lo hacen con intensidad, si están para recuperarse rápido, muchos de ellos no estaban, uno pregunta. Trato de no ser caprichoso. Trabajamos en equipo y yo analizo el partido, no los cambios. El partido fue bueno, los jugadores estuvieron ante un gran rival en mejores números. Si me dedico al exitismo, es fácil pegarme. Los ocho cambios estaban bien hechos, algunos no estaban, no se habían recuperado”, justificó.

Sobre las sustituciones tempranas que realizó durante el encuentro, que lo hicieron agotar las ventanas rápidamente, el Pelado explicó: “Uno toma decisiones rápidas, la próxima lo pensaré, consideraba que era el momento justo para poner a Tanguy para que nos diera su seguridad. Y había gente que se había quedado sin piernas. Los cambios estaban programados con otros tiempos y por eso podía ser un error".

“Muchas veces tomamos decisiones por querer ganar el partido. Quería asegurar la defensa con él. No estaba para 90 minutos y era el momento justo para ponerlo. Luego había jugadores que me estaban pidiendo el cambio. Nadie esperaba que nos quedásemos con 10”, cerró.

Más sobre:FútbolLaLigaSevillaVillarrealMatías AlmeydaAlexis SánchezGabriel Suazo

