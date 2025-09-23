Sevilla de Sánchez y Suazo no puede ante Villarreal y pierde como local en un partido increíble

Alexis Sánchez ingresó a los 55 minutos y no pudo evitar la caída de Sevilla. FOTO: Sevilla FC.

Sevilla no puede tomar vuelo. Comenzó llenó de dudas y en desventaja ante Villarreal. Logró reponerse, en el trámite y el marcador. Sin embargo, el equipo del titular Gabriel Suazo y del revulsivo Alexis Sánchez no pudo y terminó cediendo una dolorosa derrota de 2-1, tras terminar con diez hombres por una lesión.

El Submarino Amarillo era un desafío mayor para los dirigidos de Matías Almeyda. Así quedó de manifiesto en los primeros minutos, cuando los pupilos de Marcelino García Toral lograron adueñarse del mediocampo para acercarse al campo rival e intentar abrir la cancha hacia los costados.

En la izquierda de la zaga anfitriona, el chileno Suazo tuvo algunos problemas para detener al canadiense Tajon Buchanan, excompañero de Alexis Sánchez en Inter de Milán, pero el formado en Colo Colo lograba contener al norteamericano.

Los problemas del Sevilla estaban en la otra orilla. A los 12’, una desinteligencia de la zaga andaluza dejó solo al nigeriano naturalizado canadiense Tani Oluwaseyi obligó a una gran atajada del portero griego Odisseas Vlachodimos.

En la siguiente, los castellonenses no perdonaron. Santi Cardona apareció solo en la siniestra del ataque groguet y cedió con una tranquilidad pasmosa, la misma que encontró bien ubicado a Oluwaseyi para definir el 1-0.

Los nervionenses intentaron salir del agobio. El lateral chileno entregó un pase cruzado para el remate de Juanlu, pero su disparo dio en la zaga visitante. Instantes más tarde, a los 23’, el pase del belga Adnan Januzaj encontró al nigeriano Chidera Ejuke en el área chica, pero el control del africano le hizo perder la pelota.

Pero los de Almeyda dejaban muchos espacios en la última línea. A los 25’, un remate de Moleiro se fue desviado por muy poco. Luego, Oluwaseyi definió más lejos sobre el arco anfitrión.

En los minutos finales de la primera parte, la escuadra andaluza se atrevió un poco más. A los 37’, un nuevo centro de Suazo obligó a una reacción de emergencia a los de la Comunidad Valenciana, que salvaron la caída con un peligroso cabezazo del zaguero portugués Renato Veiga.

A dos del descanso, Sevilla se acercó otra vez a la portería castellonense. Ahora, el centro de Januzaj encontró solo en área chica al volante contención Nemanja Gudelj, pero su cabezazo se fue junto a un vertical.

No basta con Alexis

A segundos de la reapertura, un nuevo error de la zaga andaluza casi termina en gol. Sin embargo, Sevilla encontró rápidamente la forma de equilibrar el marcador. A los 51’, la última línea de los amarillos rechazó a medias un balón, rebote que cazó el mediocampista suizo Djibril Sow, quien remató con fuerza desde la frontera del área para el 1-1.

A los 55’, Almeyda decidió el ingreso de Alexis Sánchez, recibido con una ovación por el Sánchez Pizjuán. Reemplazo que influyó de manera inmediata en el partido. El tocopillano se instaló desde el medio hacia la izquierda del ataque y desde ahí comenzó a habilitar a sus compañeros.

En la primera que el chileno llegó con cierta ventaja al área de Villarreal dejó la pelota servida para el nigeriano Akor Adams. El africano intentó colocar su disparo y se fue desviado por muy poco. En la siguiente, el tocopillano armó la jugada en la izquierda y el recién ingresado Rubén Vargas no pudo definir con comodidad.

A los 74’, el goleador histórico de la Roja tuvo la suya. Esta vez Vargas devolvió las gentilezas y se la dio directo a la cabeza del exjugador de Udinese, pero su remate se fue ancho.

Pero el equipo andaluz seguía dejando espacios en defensa. Cuando quedaba un cuarto de hora para el epílogo, el atacante marfileño Nicolás Pépé se fue solo en demanda del arco, pero el griego Vlachodimos salvó la caída de manera extrema.

Encima, cuando quedaban más de diez minutos, con todos los cambios ya hechos, el elenco local perdió al zaguero francés Tanguy Nianzou por lesión. El galo había ingresado pocos minutos antes y dejó a su equipo con diez hombres.

Todo mal. A cuatro minutos del epílogo, con el local entregado en el contragolpe, el georgiano Georges Mikautadze armó una rápida jugada que definió solo el volante israelí Manor Solomon para el 2-1 que, la postre, sería el resultado final.