SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Sevilla de Sánchez y Suazo no puede ante Villarreal y pierde como local en un partido increíble

El lateral chileno entregó seguridad en la banda izquierda, mientras que el tocopillano ingresó a los 55 para intentar la ventaja cuando el duelo estaba 1-1. Los andaluces terminaron con diez por la lesión de Nianzou y recibieron el gol de Solomon, a los 86’, para caer 2-1.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Alexis Sánchez ingresó a los 55 minutos y no pudo evitar la caída de Sevilla. FOTO: Sevilla FC.

Sevilla no puede tomar vuelo. Comenzó llenó de dudas y en desventaja ante Villarreal. Logró reponerse, en el trámite y el marcador. Sin embargo, el equipo del titular Gabriel Suazo y del revulsivo Alexis Sánchez no pudo y terminó cediendo una dolorosa derrota de 2-1, tras terminar con diez hombres por una lesión.

El Submarino Amarillo era un desafío mayor para los dirigidos de Matías Almeyda. Así quedó de manifiesto en los primeros minutos, cuando los pupilos de Marcelino García Toral lograron adueñarse del mediocampo para acercarse al campo rival e intentar abrir la cancha hacia los costados.

En la izquierda de la zaga anfitriona, el chileno Suazo tuvo algunos problemas para detener al canadiense Tajon Buchanan, excompañero de Alexis Sánchez en Inter de Milán, pero el formado en Colo Colo lograba contener al norteamericano.

Los problemas del Sevilla estaban en la otra orilla. A los 12’, una desinteligencia de la zaga andaluza dejó solo al nigeriano naturalizado canadiense Tani Oluwaseyi obligó a una gran atajada del portero griego Odisseas Vlachodimos.

En la siguiente, los castellonenses no perdonaron. Santi Cardona apareció solo en la siniestra del ataque groguet y cedió con una tranquilidad pasmosa, la misma que encontró bien ubicado a Oluwaseyi para definir el 1-0.

Los nervionenses intentaron salir del agobio. El lateral chileno entregó un pase cruzado para el remate de Juanlu, pero su disparo dio en la zaga visitante. Instantes más tarde, a los 23’, el pase del belga Adnan Januzaj encontró al nigeriano Chidera Ejuke en el área chica, pero el control del africano le hizo perder la pelota.

Pero los de Almeyda dejaban muchos espacios en la última línea. A los 25’, un remate de Moleiro se fue desviado por muy poco. Luego, Oluwaseyi definió más lejos sobre el arco anfitrión.

En los minutos finales de la primera parte, la escuadra andaluza se atrevió un poco más. A los 37’, un nuevo centro de Suazo obligó a una reacción de emergencia a los de la Comunidad Valenciana, que salvaron la caída con un peligroso cabezazo del zaguero portugués Renato Veiga.

A dos del descanso, Sevilla se acercó otra vez a la portería castellonense. Ahora, el centro de Januzaj encontró solo en área chica al volante contención Nemanja Gudelj, pero su cabezazo se fue junto a un vertical.

No basta con Alexis

A segundos de la reapertura, un nuevo error de la zaga andaluza casi termina en gol. Sin embargo, Sevilla encontró rápidamente la forma de equilibrar el marcador. A los 51’, la última línea de los amarillos rechazó a medias un balón, rebote que cazó el mediocampista suizo Djibril Sow, quien remató con fuerza desde la frontera del área para el 1-1.

A los 55’, Almeyda decidió el ingreso de Alexis Sánchez, recibido con una ovación por el Sánchez Pizjuán. Reemplazo que influyó de manera inmediata en el partido. El tocopillano se instaló desde el medio hacia la izquierda del ataque y desde ahí comenzó a habilitar a sus compañeros.

En la primera que el chileno llegó con cierta ventaja al área de Villarreal dejó la pelota servida para el nigeriano Akor Adams. El africano intentó colocar su disparo y se fue desviado por muy poco. En la siguiente, el tocopillano armó la jugada en la izquierda y el recién ingresado Rubén Vargas no pudo definir con comodidad.

A los 74’, el goleador histórico de la Roja tuvo la suya. Esta vez Vargas devolvió las gentilezas y se la dio directo a la cabeza del exjugador de Udinese, pero su remate se fue ancho.

Pero el equipo andaluz seguía dejando espacios en defensa. Cuando quedaba un cuarto de hora para el epílogo, el atacante marfileño Nicolás Pépé se fue solo en demanda del arco, pero el griego Vlachodimos salvó la caída de manera extrema.

Encima, cuando quedaban más de diez minutos, con todos los cambios ya hechos, el elenco local perdió al zaguero francés Tanguy Nianzou por lesión. El galo había ingresado pocos minutos antes y dejó a su equipo con diez hombres.

Todo mal. A cuatro minutos del epílogo, con el local entregado en el contragolpe, el georgiano Georges Mikautadze armó una rápida jugada que definió solo el volante israelí Manor Solomon para el 2-1 que, la postre, sería el resultado final.

Más sobre:FútbolLaLigaSevilla FCVillarrealAlexis SánchezGabriel SuazoMatías Almeyda

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Miembro de grupo controlador de Indisa vende otro paquete de acciones

Municipalidad de Santiago afirma que existen recursos pendientes ante inscripción de la compra de la exclínica Sierra Bella

Defensa de Gaza, dardos a Trump y patrocinio a Bachelet: el último discurso del Presidente Boric en la ONU

“NINA”: Llega a Teatro UC obra estrenada hace casi un siglo que aborda la reivindicación de la mujer

Ante el plenario en Nueva York: Boric anuncia que Chile nominará a Bachelet para la Secretaría General de la ONU

Universidad de Chile otorgó Medalla Rectoral a la escritora Isabel Allende

Lo más leído

1.
La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

2.
El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

3.
Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

4.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5,1 percibido en regiones de Los Ríos y Los Lagos

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5,1 percibido en regiones de Los Ríos y Los Lagos

5.
Sin presentar estudios concluyentes: Trump vincula consumo de paracetamol durante el embarazo con el autismo

Sin presentar estudios concluyentes: Trump vincula consumo de paracetamol durante el embarazo con el autismo

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Servicios

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Hasta cuándo hay plazo para pagar la tercera cuota de las contribuciones

Hasta cuándo hay plazo para pagar la tercera cuota de las contribuciones

A qué hora y dónde ver a Alexis Sánchez por el partido de Sevilla vs. Villarreal en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Alexis Sánchez por el partido de Sevilla vs. Villarreal en TV y streaming

Municipalidad de Santiago afirma que existen recursos pendientes ante inscripción de la compra de la exclínica Sierra Bella
Chile

Municipalidad de Santiago afirma que existen recursos pendientes ante inscripción de la compra de la exclínica Sierra Bella

Defensa de Gaza, dardos a Trump y patrocinio a Bachelet: el último discurso del Presidente Boric en la ONU

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Miembro de grupo controlador de Indisa vende otro paquete de acciones
Negocios

Miembro de grupo controlador de Indisa vende otro paquete de acciones

Powell reconoce que la Fed está en una “situación complicada” ante los riesgos para la inflación y el empleo

Trump da “completo y total respaldo” a Javier Milei mientras el riesgo país de Argentina perfora los 1.000 puntos

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.
Tendencias

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Qué es la leucovorina, el medicamento que podría tratar el autismo, según Estados Unidos

Sevilla de Sánchez y Suazo no puede ante Villarreal y pierde como local en un partido increíble
El Deportivo

Sevilla de Sánchez y Suazo no puede ante Villarreal y pierde como local en un partido increíble

Repasa la caída en casa del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo ante Villarreal

Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. River Plate por la Copa Libertadores

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile
Finde

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

“NINA”: Llega a Teatro UC obra estrenada hace casi un siglo que aborda la reivindicación de la mujer
Cultura y entretención

“NINA”: Llega a Teatro UC obra estrenada hace casi un siglo que aborda la reivindicación de la mujer

Universidad de Chile otorgó Medalla Rectoral a la escritora Isabel Allende

El emotivo y difícil funeral de Pablo Neruda que significó la primera catarsis contra Augusto Pinochet

Trump se reúne con Milei y le entrega fuerte apoyo: “Tiene mi respaldo completo y total para su reelección”
Mundo

Trump se reúne con Milei y le entrega fuerte apoyo: “Tiene mi respaldo completo y total para su reelección”

Trump afirma que ahora cree que Ucrania puede recuperar todo el territorio perdido ante Rusia

Acusan al padre de Elon Musk de abusar sexualmente de sus propios hijos e hijastros

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo
Paula

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint