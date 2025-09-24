Racing de un relegado Gabriel Arias elimina a Vélez y es el primer clasificado a semis de la Libertadores

La Copa Libertadores ya tiene a su primer semifinalista. Se trata de Racing, que derrotó por la cuenta mínima a Vélez en Avellaneda, resultado con el que completó un marcador global de 2-0 y que lo coloca entre los cuatro mejores equipos del continente.

En la Academia, el portero nacionalizado chileno Gabriel Arias continúa relegado a la suplencia luego de perder el puesto hace algunas semanas, luego de la llave de octavos de final ante Peñarol. En tanto, en el Fortín, los nacionales Claudio Baeza y Diego Valdés estuvieron también en la banca, aunque el formado en Audax Italiano ingresó al minuto 88.

El único gol de la jornada fue marcado por Santiago Solari a los 82 minutos de partido, luego de una gran jugada por la izquierda de Gabriel Rojas, quien lanzó un centro rasante que el meta Tomás Marchiori no despejó, pero al que sí llegó por el segundo palo el jugador de Racing.

Faltan tres llaves

Esta semana se definirán los cuartos de final de la Copa Libertadores. Este miércoles, Palmeiras se enfrenta en casa a River Plate, una serie en la que el elenco brasileño tiene ventaja de 2-1.

En esa misma ciudad, Sao Paulo recibe a Liga de Quito de Tiago Nunes, ex DT de la UC, que la semana pasada se impuso en Quito por 2-0.

La última será en La Plata, en el duelo entre Estudiantes y Flamengo, en donde el elenco Carioca tiene ventaja de 2-1.