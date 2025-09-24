SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Racing de un relegado Gabriel Arias elimina a Vélez y es el primer clasificado a semis de la Libertadores

La Academia se impuso por 2-0 en el marcador global. En el Fortín, fueron suplentes Claudio Baeza y Diego Valdés.

Daniel BustosPor 
Daniel Bustos
Foto: @Libertadores en X

La Copa Libertadores ya tiene a su primer semifinalista. Se trata de Racing, que derrotó por la cuenta mínima a Vélez en Avellaneda, resultado con el que completó un marcador global de 2-0 y que lo coloca entre los cuatro mejores equipos del continente.

En la Academia, el portero nacionalizado chileno Gabriel Arias continúa relegado a la suplencia luego de perder el puesto hace algunas semanas, luego de la llave de octavos de final ante Peñarol. En tanto, en el Fortín, los nacionales Claudio Baeza y Diego Valdés estuvieron también en la banca, aunque el formado en Audax Italiano ingresó al minuto 88.

El único gol de la jornada fue marcado por Santiago Solari a los 82 minutos de partido, luego de una gran jugada por la izquierda de Gabriel Rojas, quien lanzó un centro rasante que el meta Tomás Marchiori no despejó, pero al que sí llegó por el segundo palo el jugador de Racing.

Faltan tres llaves

Esta semana se definirán los cuartos de final de la Copa Libertadores. Este miércoles, Palmeiras se enfrenta en casa a River Plate, una serie en la que el elenco brasileño tiene ventaja de 2-1.

En esa misma ciudad, Sao Paulo recibe a Liga de Quito de Tiago Nunes, ex DT de la UC, que la semana pasada se impuso en Quito por 2-0.

La última será en La Plata, en el duelo entre Estudiantes y Flamengo, en donde el elenco Carioca tiene ventaja de 2-1.

Lee también:

Más sobre:FútbolRacingVélezGabriel AriasClaudio BaezaDiego ValdésCopa Libertadores

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Tres sujetos detenidos tras intento de atropello a carabineros en Peñalolén

En discurso ante la ONU: Petro llama a naciones del mundo “a unir ejércitos y armas” para liberar a Palestina

Orrego presenta contestación ante el Tricel: texto de 221 páginas rebate punto por punto requerimiento de destitución

Presidente de Polonia dice ante la ONU estar “preparado” para la defensa del territorio tras violación del espacio aéreo de drones rusos

Tribunal español rechaza recursos y confirma procesamiento de hermano de Pedro Sánchez por prevaricación y tráfico de influencias

Próximo secretario general de la ONU: un cargo donde las mujeres corren como favoritas

Lo más leído

1.
Ante el plenario en Nueva York: Boric anuncia que Chile nominará a Bachelet para la Secretaría General de la ONU

Ante el plenario en Nueva York: Boric anuncia que Chile nominará a Bachelet para la Secretaría General de la ONU

2.
La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

3.
Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

4.
Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

5.
Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,1 millones

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,1 millones

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Servicios

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Hasta cuándo hay plazo para pagar la tercera cuota de las contribuciones

Hasta cuándo hay plazo para pagar la tercera cuota de las contribuciones

A qué hora y dónde ver a Alexis Sánchez por el partido de Sevilla vs. Villarreal en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Alexis Sánchez por el partido de Sevilla vs. Villarreal en TV y streaming

Tres sujetos detenidos tras intento de atropello a carabineros en Peñalolén
Chile

Tres sujetos detenidos tras intento de atropello a carabineros en Peñalolén

Orrego presenta contestación ante el Tricel: texto de 221 páginas rebate punto por punto requerimiento de destitución

Presidente de Polonia dice ante la ONU estar “preparado” para la defensa del territorio tras violación del espacio aéreo de drones rusos

Resultados de canales de TV: TVN, CHV y Canal 13 recortan pérdidas, Mega sigue ganando y otros dos sorprenden
Negocios

Resultados de canales de TV: TVN, CHV y Canal 13 recortan pérdidas, Mega sigue ganando y otros dos sorprenden

Director de Fonasa y segunda licitación que lanzarán para crear nueva modalidad: “Hemos hecho todo para que esto sea exitoso”

BCG: Medios de pago en Chile subirán a un ritmo de 8% anual y en América Latina crecerán al doble que el mundo

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.
Tendencias

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Qué es la leucovorina, el medicamento que podría tratar el autismo, según Estados Unidos

La Copa Sudamericana se vuelve a empañar por la violencia: hinchas de Lanús se enfrentan con la policía brasileña
El Deportivo

La Copa Sudamericana se vuelve a empañar por la violencia: hinchas de Lanús se enfrentan con la policía brasileña

Racing de un relegado Gabriel Arias elimina a Vélez y es el primer clasificado a semis de la Libertadores

Sevilla de Sánchez y Suazo no puede ante Villarreal y pierde como local en un partido increíble

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile
Finde

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

La Casa de los Espíritus confirma su estreno y libera nuevas imágenes
Cultura y entretención

La Casa de los Espíritus confirma su estreno y libera nuevas imágenes

Muere a los 87 años la emblemática actriz Claudia Cardinale, icono del cine italiano

“NINA”: Llega a Teatro UC obra estrenada hace casi un siglo que aborda la reivindicación de la mujer

En discurso ante la ONU: Petro llama a naciones del mundo “a unir ejércitos y armas” para liberar a Palestina
Mundo

En discurso ante la ONU: Petro llama a naciones del mundo “a unir ejércitos y armas” para liberar a Palestina

Tribunal español rechaza recursos y confirma procesamiento de hermano de Pedro Sánchez por prevaricación y tráfico de influencias

Trump se reúne con Milei y le entrega fuerte apoyo: “Tiene mi respaldo completo y total para su reelección”

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?