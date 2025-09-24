El drama que vive Lorenzo Musetti tras caer ante Alejandro Tabilo en la final de Chengdú

Alejandro Tabilo sumó un nuevo capítulo a su carrera al conquistar el ATP 250 de Chengdú, al imponerse al italiano Lorenzo Musetti (9° del mundo) en una final vibrante que se definió en el tie break del tercer set: 6-3, 2-6 y 7-6 (5).

El duelo fue un reflejo de tensión y resistencia. Tabilo se adueñó del primer set con un quiebre clave en el octavo game, pero Musetti no tardó en mostrar por qué está entre los mejores del mundo, tomando la segunda manga con autoridad tras doblegar el servicio del chileno. El desenlace, inevitablemente, llegó al tie break que puso a prueba carácter: Tabilo remontó un 1-4 adverso y salvó dos match points antes de quedarse con el título.

Para Musetti, la derrota no es un hecho aislado. Suma su quinta final perdida de manera consecutiva, y no levanta un trofeo desde octubre de 2023. El peso de la frustración se reflejó de inmediato en su rostro y gestos. Tras el partido, el italiano quedó en su silla técnica, cubriéndose el rostro con la toalla, una imagen que rápidamente recorrió las redes y reflejó la magnitud de su decepción.

En un gesto de sinceridad, Musetti se dirigió a sus seguidores y equipo: “Es una noche dura para mí. Enhorabuena, Alejandro. Gracias a mi familia y a mi equipo. Tuve un par de finales y nunca levanté el trofeo. Espero que sea en la próxima”.

La emoción de Tabilo

El panorama es opuesto para el chileno. “Felicitaciones a Musetti y a su equipo. Fue una final muy dura. Ojalá puedas ganar este título alguna vez. Fueron dos semanas muy emocionantes... y gracias a todos los espectadores que han venido. Ha sido una semana loca”, declaró el campeón, visiblemente emocionado tras una batalla de más de dos horas.

“Gracias a la organización del torneo. Aquí me siento como en casa y espero verlos en una próxima oportunidad”, agregó el zurdo, cerrando su semana soñada en China con palabras de gratitud.

Con su victoria, Tabilo deja atrás una mala racha de 27 años para el tenis nacional. La última vez que un chileno había ganado una definición a un top 10 había sido Marcelo Ríos, quien derrotó en la la Grand Slam Cup a Andre Agassi, cuando este era octavo del mundo, en 1998