CAP aumentará su participación en Aclara Resources para reforzar su presencia en tierras raras

El grupo CAP anunció que aumentará de 10% a 13% su participación en Aclara Resources, tras suscribir el aumento de capital privado no intermediado que realizará por la empresa canadiense.

Con esta inversión, la multinacional chilena incrementará su participación en Carina, en Brasil, así como en una planta de separación de tierras raras pesadas en Estados Unidos.

También aumentará de 28% a 30% su participación indirecta en el Módulo Penco , el primer yacimiento chileno de tierras raras, ubicado en la Región del Biobío, según informó la empresa en un comunicado.

“La transacción considera una inversión de US$ 20 millones por parte de Grupo CAP y se enmarca en la opción que la compañía mantiene para incrementar su participación en Aclara, la que puede alcanzar hasta un 19,9% en la matriz y hasta 40% de participación directa en el proyecto en Chile”, detallaron.

En el aumento de capital también participarán empresas vinculadas al Grupo Hochschild (Hochschild Mining Holdings Limited y New Hartsdale Capital Inc).

Grupo CAP

El gerente general del grupo CAP, Nicolás Burr, destacó que esta inversión refuerza el compromiso de la compañía con el desarrollo de minerales críticos para la descarbonización.

“El aumento de nuestra participación en Aclara Resources refleja la convicción que tenemos sobre el rol estratégico que jugarán las tierras raras en la economía del futuro. Para Grupo CAP, este paso es coherente con nuestra visión de crecimiento en minerales críticos y con la oportunidad de desarrollar una cadena de valor relevante para Chile y para los mercados globales”, declaró a través del mismo documento.

Por su parte, el gerente general de Aclara, Ramón Barúa, señaló que “el financiamiento anunciado hoy marca un hito importante para materializar el potencial de Aclara. Tras los sólidos avances logrados en 2025 vemos 2026 como un año clave, en el que la compañía avanzará desde la etapa de desarrollo hacia la construcción”.