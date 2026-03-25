Presidente de Viña Santa Rita por 2025: “Los resultados económicos estuvieron muy por debajo de lo esperado”

El presidente del directorio de Viña Sant Rita, Baltazar Sánchez, hizo un pormenorizado balance sobre la gestión de la firma durante 2025, lamentando sus resultados.

El ingeniero comercial del Grupo Claro sostuvo que: “A pesar de los esfuerzos realizados para revertir la difícil situación de la empresa, los resultados económicos estuvieron muy por debajo de lo esperado. El 2025 fue, para Viña Santa Rita, un período de grandes desafíos y contrastes”.

“La compañía se vio impactada por un entorno internacional marcado por alta incertidumbre y una sostenida disminución en el consumo global de vino”, añadió en su último reporte anual de 2025 publicado en la Comisión para el Mercado Financiero este miércoles 25 de marzo.

Según el ejecutivo, “la industria vitivinícola enfrentó, además, un escenario especialmente complejo, marcado por un continuado descenso del consumo y por ajustes relevantes en las cadenas de abastecimiento, tanto a nivel global como nacional”.

En el caso particular de Viña Santa Rita, adicionalmente, se dieron varios factores que afectaron nuestros resultados a la baja. “Uno de ellos fue la intensificación de la competencia, que derivó en un entorno comercial más exigente y en una mayor actividad promocional, afectando nuestros márgenes. Otro factor influyente fue la reducción en volumen de la vendimia, que implicó un aumento significativo en los costos de uva, particularmente en los segmentos masivos y varietales”.

Las ventas de Viña Santa Rita en 2025 alcanzaron los $157.009 millones, en comparación con los $159.637 millones registrados en 2024, lo que equivale a una disminución de 1,6%. El mercado local registró una baja en la facturación de $3.157 millones, lo que representa un decrecimiento de 5,3% respecto del mismo periodo del 2024.

Viña Santa Rita 5, Max Donoso la-tercera

En el mercado de exportaciones desde Chile, la facturación disminuyó en $2.888 millones, lo que representa una baja de 4,3%. Este resultado responde a una disminución de 4,3% en el volumen vendido, principalmente por menores envíos a mercados como Latinoamérica, Estados Unidos, Inglaterra, Japón, Alemania y China

Al 31 de diciembre de 2025, Viña Santa Rita y filiales alcanzaron una pérdida por $5.871 millones, en contraste con la utilidad de $3.030 millones obtenida durante el ejercicio previo.

Respuesta

Frente al complejo escenario relatado, Sánchez contó que la viña ha reforzado su estrategia de largo plazo orientada a “asegurar que el trabajo agrícola, enológico, patrimonial y de marcas se traduzca de manera consistente en resultados de mercado acordes con la calidad de nuestros vinos y la trayectoria”.

“La coyuntura actual nos exige acelerar su implementación y profundizar sus ejes prioritarios: focalizarnos en segmentos de alta gama; fortalecer nuestras marcas estratégicas en forma consistente; estrechar las relaciones con nuestros socios; adaptar nuestra estructura y nuestros procesos al escenario competitivo actual, y continuar prescindiendo de los activos no alineados”, añadió.

“Hoy estamos plenamente enfocados en revertir los resultados obtenidos y fortalecer nuestra posición competitiva. Seguiremos trabajando juntos con responsabilidad, profesionalismo y determinación, manteniendo el espíritu de Santa Rita que nos ha caracterizado por más de un siglo, con la convicción —y el compromiso— de que el camino definido nos permitirá recuperar la rentabilidad y consolidar nuevamente nuestro liderazgo en la industria vitivinícola nacional y mundial”, cerró.