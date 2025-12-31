SUSCRÍBETE POR $1100
    Santa Rita anuncia venta de inmuebles y derechos de agua en la VI Región

    Operación se calculó en unos US$ 14,3 millones.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Foto: Santarita.com Tendencias / La Tercera

    Viña Santa Rita informó la suscripción de una promesa de compraventa a plazo de inmuebles y derechos de aprovechamiento de aguas ubicados en la comuna de Pumanque, en la Provincia de Colchagua, Región de O’Higgins, por un monto total de $13.000.000.000 más IVA, equivalentes a unos US$14,3 millones (dólar observado del 30 de diciembre).

    En un hecho esencial enviado enviado a la CMF, la compañía precisó que esta operación se realiza “en el marco de la política de permanente revisión de los predios de la Sociedad”, la que considera “la detección de oportunidades para la compra de nuevos terrenos de acuerdo con la estrategia de plantaciones de la Sociedad, así como la enajenación de aquellos que se estima innecesario mantener”.

    Viña santa Rita vende inmuebles y derechos de agua

    En el documento remitido a la CMF, la empresa controlada por el grupo Claro a través de Cristalerías Chile, Bayona y Elecmetal agregó que “se espera que la compraventa se perfeccione a más tardar el día 29 de mayo de 2026”, conforme a los plazos establecidos en la promesa suscrita.

    La compañía estimó que la venta generará una utilidad del orden de $3.700.000.000, cifra equivalente a US$4,1 millones, considerando “el precio en que la Sociedad tiene registrados los activos pertinentes en su contabilidad”.

    De acuerdo con el hecho esencial, dicha utilidad “se reconocerá en los estados financieros del período en que se materialice la operación dentro del primer semestre de 2026”.

