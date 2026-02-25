SUSCRÍBETE
    Viña Santa Rita reporta pérdidas por casi $6 mil millones en medio de caída global de consumo del vino

    Este miércoles también reportó Viña San Pedro Tarapacá, que informó una caída de casi 10% en sus ingresos y ganancias para 2025.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    Viña-Santa-Rita-9-ok.jpg

    La caída en las ventas del sector vitivinícola a nivel global sigue impactando a la industria local. Pero mientras Viña San Pedro anota una baja en los ingresos, Viña Santa Rita reportó importantes pérdidas.

    La viña controlada por el grupo Claro informó una caída en sus ingresos en 2025 de 1,6% hasta los $157.009 millones y pérdidas atribuible a los propietarios de la controladora por $5.870 millones, un fuerte retroceso respecto de las ganancias por $3.029 millones de 2024.

    En su análisis razonado, la empresa explicó que, en el resultado del ejercicio 2025, el negocio en Chile significó una pérdida de $3.769 millones, mientras que el negocio en Argentina registró una pérdidas de $2.102 millones.

    “En el caso de Argentina, el resultado se vio significativamente impactado por la aplicación de la contabilidad de hiperinflación, que exige la reexpresión de activos y pasivos no monetarios conforme al ajuste por inflación”, indicó.

    Según la compañía, “el mercado local tuvo un peor desempeño que el año anterior” con una disminución en la facturación de $3.157 millones de pesos, lo que representa un decrecimiento de 5,3% respecto del mismo periodo del año 2024.

    “Este resultado se explica principalmente por una disminución de 2,6% del precio promedio y de 2,8% del volumen vendido. Por su parte, la industria cae 6,7% en volumen y 0,3% en valor”, comparó.

    Respecto de las exportaciones desde Chile, indicó que la facturación en pesos chilenos disminuyó en $2.888 millones, lo que representa una baja de 4,3% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

    “Este resultado responde a una disminución de 4,3% en el volumen vendido, principalmente por menores envíos a mercados como Latinoamérica, Estados Unidos, Inglaterra, Japón, Alemania y China. Por su parte, la industria cae 0,9% en volumen y 2,3% en valor”, añadió.

    “Todo lo anterior se da en un contexto desafiante para la industria, donde el consumo mundial de vino alcanzó en 2024 su nivel más bajo desde 1961, según datos de la OIV, impulsado por cambios en los hábitos de consumo, mayor competencia y mercados menos dinámicos”, dijo la firma en su análisis razonado.

    Además, apuntó a “un alto nivel de incertidumbre generada por la política arancelaria de Estados Unidos, lo que ha llevado a varios mercados a una mayor cautela en las decisiones de compra y a menor niveles de inventario”.

    Viña San Pedro

    A diferencia de Santa Rita, Viña San Pedro continúa reportando una última línea positiva, aunque ha mostrado una baja en línea con la merma en sus ingresos.

    Durante el cuarto trimestre del 2025 la compañía controlada por CCU registró una disminución en sus ventas en un 16,8%, “explicado principalmente por una disminución en los volúmenes de venta consolidados en un 9,8%”, dijo en su análisis razonado.

    “Esta disminución se explica por menores volúmenes de venta en todos los mercados, sumado a un menor precio promedio de venta en las exportaciones producto del mix de ventas”, agregó.

    Las ganancias para el último cuarto del 2025 cayeron 53,7%, pasando de $ 5.662 millones en el mismo periodo del 2024 a $2.623 millones.

    En el consolidado del año, los ingresos totalizaron $276.488 millones, equivalente a una baja de 9,9%. En tanto, las ganancias del ejercicio 2025 llegaron a $17.203 millones, una caída de 10,4%.

    En su análisis razonado, la viña detalló que el mercado doméstico de registró una disminución en sus volúmenes de venta de un 7,9%, mientras que el mercado internacional disminuye un 10,9%.

    “Por otro lado, vemos un aumento en el precio promedio del mercado doméstico, el cual crece un 4,5%, mientras el precio promedio en dólares del mercado internacional disminuye un 4,9%, y a su vez el mercado doméstico de Argentina muestra una caída de 8,2%, todo lo anterior respecto al cuarto trimestre del 2024″, especificó.

    CCU señaló en su análisis razonado “un difícil escenario en el negocio del vino, especialmente durante la segunda mitad del año”, lo que terminó impactando de forma relevante los resultados consolidados.

