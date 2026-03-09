Grupo CAP disminuyó sus pérdidas en 80% tras el cierre de Huachipato

El Grupo CAP disminuyó sus pérdidas en 80% al cierre del año anterior, ahora sin el peso de las operaciones de la siderúrgica Huachipato, cerrada en 2024. La acerera registró pérdidas por US$84 millones en 2025 versus las mermas por US$426 millones de 2024.

La empresa explicó que el desempeño de 2024 respondió a la provisión por deterioro y otros costos de reestructuración de US$372 millones asociada a la suspensión indefinida de las actividades siderúrgicas de Huachipato y revalorización de inventarios.

La Siderúrgica Huachipato cerró su operación en septiembre de 2024 tras una fuerte crisis financiera, afectada tras la escasa capacidad para poder competir contra el acero chino.

La compañía mencionó en su análisis razonado que Huachipato tuvo una disminución en sus pérdidas, pasando de US$484 millones en 2024 a US$55 millones durante 2025.

Los ingresos acumulados de la firma presentaron un incremento de 7%. Exactamente, CAP alcanzó durante el año US$1.930 millones, más que los US$1.801 millones de 2024.

En tanto, la empresa alcanzó un Ebitda acumulado en el año por US$513 millones, lo que representó una caída de 10% frente a los US$569 millones reportados en 2024.

El gerente general de Grupo CAP, Nicolás Burr, aseguró que “estos resultados muestran una compañía que ha logrado estabilizar su operación, reducir significativamente sus pérdidas y cerrar el año con una recuperación clara en el cuarto trimestre”.

Burr indicó que “si bien los próximos trimestres seguirán siendo desafiantes, continuaremos avanzando en la ejecución de nuestra estrategia con disciplina financiera, sentando bases sólidas para una mejora progresiva en nuestro desempeño y en la generación de valor de largo plazo”.

Segmentos

El segmento de minería -a través de la Compañía Minera del Pacífico (CMP)- contó con pérdidas por US$23 millones, cuyo monto se comparó negativamente con las utilidades que se alcanzaron en 2024 por US$70 millones. Durante el año anterior este segmento tuvo ventas por US$1.517 millones, 11% más que el ejercicio previo.

El sector industrial -desarrollado por el Grupo Cintac en Chile y Perú, Tubos Argentinos (Tasa) en Argentina y las operaciones de continuidad de Huachipato-, la compañía redujo en US$412 millones sus pérdidas, alcanzando durante 2025 mermas US$109 millones. Los ingresos en este punto cayeron 9%.

El área de infraestructura -que contempla a Aguas CAP, CAP Puertos Multipropósito y Tecnocap- totalizó utilidades por US$26 millones, un alza de 8%. Presentó mayores ingresos en 2%, totalizando US$103 millones.

En la cuarta parte del año, la compañía alcanzó US$215 millones de Ebitda, reportando un crecimiento de 122% respecto de los US$97 millones de 2024. En el mismo lapso, sus ingresos totalizaron US$607 millones, un crecimiento de 35%. También, registró pérdidas por US$13 millones, que significó un mejor balance respecto de la mera de US$68 millones durante el 2024.