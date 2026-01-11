SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Presidente del Midtjylland anuncia el plazo para la venta de Darío Osorio y la millonaria cifra que espera por su pase

    El timonel del cuadro danés no se guardo nada al hablar del futbolista chileno, el cual se seguido por grandes clubes de Europa.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Darío Osorio volvió a ser figura en Dinamarca. Foto: @fcmidtjylland.

    La permanencia de Darío Osorio en el fútbol danés tiene plazo definido. El extremo derecho será vendido en el próximo mercado de pases europeo, que se abrirá en junio. Se espera una cifra récord por el traspaso de su carta.

    Así lo anunció el presidente del Midtjylland, Claus Steinlein. "Tengo la expectativa de que este verano (europeo) se produzca la venta más grande de la historia del fútbol danés. Darío Osorio, Franculino Djú y Aral Simsir son tres jugadores completamente únicos", reveló el mandamás, en una entrevista con Tipsbladet.

    El dirigente se frota las manos con los cuantiosos recursos que proyecta ingresar a las arcas del club. “Me decepcionaría mucho si no logramos la venta más grande de la historia, tanto para el FC Midtjylland como para el fútbol danés, cuando veamos el mercado de pases de este verano“, proyectó, en esa línea.

    Osorio y los daneses no son los únicos que esperan una operación millonaria. Universidad de Chile aún es dueña del 10% de los derechos económicos del volante, por lo que recibirán ganancias del eventual traspaso. La venta más grande desde un club del país escandinavo alcanza los US$ 26 millones de dólares. Fue el traspaso de Ernest Nuamah del Nordsjælland al Lyon en 2023.

    El Midtjylland puso en vitrina a Darío Osorio. Foto: @fcmidtjylland.

    Los números de Osorio en la actual temporada

    El nacido en Hijuelas cumplirá su tercera temporada en el Midtjylland y la prensa europea aseguró que equipos como Borussia Dortmund, Manchester United, Milan y Fenerbahce se han interesado en su talento.

    El equipo danés ha realizado una buena campaña en la Europa League, donde comparte el liderato de la fase de liga con el Lyon y el Aston Villa (todos con 15 puntos) y ya está clasificado para la siguiente fase . Solo basta ver si avanza directamente a octavos de final o jugará los playoffs.

    En dicho torneo, el chileno se ha perdido un solo duelo de los seis que llevan hasta ahora por un desgarro muscular. Suma 292 minutos y una asistencia.

    En tanto, en la liga danesa, donde los lobeznos marchan segundos, Osorio ha actuado en 15 de los 18 cotejos que han disputado. Se ausentó en dos por la dolencia ya mencionada y fue suplente cuando estaba volviendo, tras completar la rehabilitación. En total, lleva acumulado 997 minutos, cuatro goles y 5 asistencias.

