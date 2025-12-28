Elegido como mejor extremo derecho y en el top 5 de los Sub 21: Darío Osorio se llena de elogios en Dinamarca

Darío Osorio continúa recibiendo reconocimientos en el fútbol danés. El chileno fue elegido como uno de los jugadores más destacados del torneo. De hecho, el medio Tipsbladet lo elevó por lo más alto tras entregarle dos distinciones.

La revisa danesa, como todos los años, se encarga de elegir a los mejores futbolistas de la Superliga. Ahí, el oriundo de Hijuelas fue uno de los más resaltados en el medio local.

Osorio fue elegido como el mejor extremo derecho del certamen. No obstante, el atacante del Midtjylland también fue escogido como uno de los mejores Sub 21 de la competición.

“El talento chileno ha demostrado con frecuencia su gran nivel y su fantástica técnica de golpeo, y aunque quizás haya pasado algo desapercibido mientras sus compañeros brillan esta temporada, cuenta con excelentes estadísticas en regate, definición y pase, además de haber mejorado en defensa”, indicó el medio sobre el nacional.

El chileno superó en la elección a Tobias Bech (Aarhus), quien era el otro gran candidato para quedarse con el cetro al mejor extremo derecho. “Como se mencionó, la contienda por la cima fue reñida, y Darío Osorio se alza con el premio por delante de Tobias Bech por un punto”, señalaron. Más atrás quedaron Callum McCowatt (Silkeborg), Jordan Larsson (Copenhague) y Lirim Qamili (Sønderjyske).

El cuarto mejor Sub 21

Osorio también fue elegido dentro del top 5 de los mejores Sub 21 de una liga plagada de futbolistas de proyección. En detalle, fue designado como el cuarto mejor:

El chileno se impuso ante Caleb Yirenkyi (Nordsjaelland), pero fue superado por Thomas Jorgensen (Viborg FF), Noah Nartey (Brondby) y Franculino Djú (Midtjylland). Su compañero fue elegido como el mejor tras una impecable temporada.

En la presente temporada, Osoio ha disputado 28 encuentros con el Midtjylland. En total, ha anotado seis goles y ha entregado ocho asistencias.