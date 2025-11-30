Figura en Dinamarca: Darío Osorio anota y asiste para la contundente goleada del Midtjylland

Darío Osorio continúa brillando en Dinamarca. El zurdo volvió a ser figura al anotar y asistir en una nueva victoria del Midtjylland. El equipo del chileno vapuleó al Nordsjaelland tras imponerse por 6-0.

El oriundo de Hijuelas fue titular y rápidamente marcó diferencias. Al minuto 8′ capturó un rebote para sellar el segundo tanto de su escuadra. Cinco minutos antes, Ousmane Diao había sellado la apertura de la cuenta.

En el cuarto de hora, el nacional se las arregló para habilitar a Aral Simsir (15′), quien anotó para encaminar la goleada. El resto de los tantos fueron obra de Franculino Djú (44′ y 47′, que se matriculó con un doblete, y Valdemar Andreasen (65′). Osorio fue reemplazado en el minuto 66′, cuando el encuentro ya marchaba 6-0 y estaba sentenciado.

De esta forma, el chileno anotó su sexto gol de la temporada en todas las competencias. También suma ocho asistencias en 25 encuentros disputados con el su equipo. No anotaba desde 31 de agosto, cuando le dio el triunfo a los Lobos sobre el Brondby.

Con esta victoria, el Midtjylland marcha en la segunda posición de la Superliga Danesa, con 35 unidades. Sigue a dos del Aarhus GF, que es sólido líder con 37 puntos.

Revisa el nuevo gol de Darío Osorio