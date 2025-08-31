Cuarto partido seguido anotando: Darío Osorio sigue brillando en el Midtjylland y le da el triunfo con un agónico gol

Darío Osorio pasa por su mejor momento en el Midtjylland. El chileno volvió a erigirse como una de las grandes figuras del elenco escandinavo tras anotar un agónico tanto en la victoria sobre el Brondby, por 3-1.

El elenco del seleccionado nacional fue titular y jugó todo el encuentro en el triunfo de visitante contra uno de los líderes de la Superliga Danesa.

El Midtjylland comenzó gracias un gol de Aral Simsir (60′), pero Sho Fukuda (88′) igualó las acciones en el cierre. Parecía que la anotación del japonés iba a sentenciar el partido, pero vino la irrupción del chileno.

Franculino Djú recibió en el área y descargó con el zurdo, que sacó un ajustado remate al primer toque. Golazo del oriundo de Hijuelas, que encaminó el triunfo de su escuadra en 90+5′. Dos minutos después, Denil Castillo selló la victoria del Midtjylland.

Intratable

Osorio llega encendido a la Roja tras un inicio de temporada de ensueño. El formado en Universidad de Chile acumula cuatro goles y tres asistencias en los últimos cuatro partidos en los que sumó minutos.

Cabe mencionar que no estuvo presente en el pasado partido del Midtjylland ante el KuPS finlandés, por Europa League. El técnico Thomas Thomasberg decidió darle descanso tras haber ganado por 4-0 la ida. La llave terminó 6-0 a favor de los daneses.

El cuadro del chileno marcha en la segunda posición de la Superliga Danesa con 15 unidades en siete partidos, a solo un punto del líder Copenhague. De hecho, está invicto con cuatro victorias y tres empates.