Intratable: Darío Osorio anota un golazo en el triunfo del Midtjylland y marca por tercer partido consecutivo

El Mitdjylland de Darío Osorio, que estuvo presente durante los 90 minutos, consiguió un sólido triunfo ante el Silkeborg y es nuevamente uno de los animadores de la Superliga Danesa. Por otra parte, el chileno volvió a ser figura con una anotación y una asistencia.

El oriundo de Hijuelas ha tenido un inicio de temporada de ensueño. El extremo de 21 años acumula cuatro goles y cuatro habilitaciones en sus últimos siete encuentros disputados (de diez totales). De hecho, ya lleva tres encuentros consecutivos marcando.

En racha

El Mitdjylland comenzó perdiendo tras un gol en propia puerta del arquero Elías Olaísson (32′). Sin embargo, reaccionó rápidamente. Tres minutos después, Franculino Djú anotó la igualdad.

Ya en el complemento, Aral Simsir (51′) puso en ventaja a la escuadra del chileno, que no tardaría en volver a vestirse de figura. El portero jugó con Osorio, quien controló en la mitad de la cancha ante la presencia de dos defensores y encaró. Realizó una pared con el brasileño Junior Brumado e ingresando al área sacó un sutil remate ajustado al segundo palo. Golazo del zurdo, que pareció darle un pase a la red. Magnífica definición.

Cllum McCowatt volvería a descontar, pero finalmente Mikel Gogorza terminaría sentenciando el 4-2 definitivo para el elenco del futbolista nacional.

El Midtjylland se encuentra en la tercera ubicación de la liga de Dinamarca, con 12 unidades en seis partidos. De hecho, marcha invicto con tres triunfos y tres empates. Además, se encuentra a un punto del Copenhague y el Brondby, los líderes del certamen escandinavo.