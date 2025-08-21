Darío Osorio pone al Midtjylland a un paso de la Fase Liga de la Europa League.

El Midtjylland de Dinamarca dio un gran paso para acceder a la Fase Liga de la UEFA Europa League. Este jueves, goleó como local por 4-0 al KuPS de Finlandia, en el partido de ida de los playoffs de la competencia continental, en el cual Darío Osorio tuvo una importante participación. El exjugador de Universidad de Chile aportó con un gol y con una asistencia para el triunfo.

El seleccionado nacional fue titular y fue partícipe en las dos primeras anotaciones. En los 15 minutos, asistió a Adam Buksa para el 1-0 de los daneses. Posteriormente, Osorio apareció con un colocado remate de zurda para anotar el 2-0 del partido, en los 19′. El canterano de la U anota y asiste por segundo partido consecutivo. Ya lo hizo el pasado domingo, en la Superliga local ante el Vejle.

En el segundo tiempo, el Midtjylland amplió la diferencia. En los 81′, Júnior Brumado convirtió el tercero. Y en el tiempo añadido, el propio Brumado hizo el 4-0 definitivo.

Si bien falta la revancha que se juega la próxima semana, en Finlandia, lo concreto es que el equipo danés dio un paso grande rumbo a la Fase Liga de la Europa League, competencia que repite el formato de la temporada pasada, igual que la Champions. Ya están instalados equipos como la Roma, el Porto, el Feyenoord, el Aston Villa y el Betis de Manuel Pellegrini, entre otros.

En otro partido de los playoffs de la Europa League, el Brann de Niklas Castro venció por 2-1 al AEK Larnaca de Chipre y también sacó ventaja para acceder a la siguiente instancia. El delantero chileno-noruego, otrora seleccionado nacional en la época de Reinaldo Rueda, quien estuvo lesionado en parte de esta temporada, fue titular y aportó con una asistencia.

La próxima semana, con los partidos de vuelta, quedarán definidos todos los participantes de la Fase Liga de este torneo, cuyo último campeón fue el Tottenham.