SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Darío Osorio se vuelve a lucir en la Europa League

El chileno fue pieza fundamental en el triunfo del Midtjylland en la penúltima ronda clasificatoria al torneo continental.

Por 
Jorge Sánchez Leiva
Darío Osorio entregó el pase para el segundo gol de Midtjylland en la Europa League. Foto: @fcmidtjylland.

La Europa League vivió una nueva jornada clasificatoria y Darío Osorio volvió a brillar. El chileno fue uno de los jugadores destacados en el triunfo de su equipo, el FC Midtjylland, sobre el Frederisktad de Noruega (3-1).

Y aunque esta vez el formado por la Universidad de Chile no se inscribió en el marcador, tal como lo hizo en el compromiso frente al Hibernian, si estrelló un balón en el horizontal (11’) y entregó una asistencia que terminó inclinando la balanza a favor del conjunto danés.

Todo sucedió pasada la media hora de juego cuando Osorio y sus compañeros ya ganaban por la mínima tras la anotación de Franculino Djú, a los 14 minutos. El volante nacional armó una pared con Mikel Gogorza, que descolocó a la defensa local, y el futbolista europeo terminó la jugada con un tiro inatajable al segundo palo (32′).

Con el 2-0 a favor, los Lobos se dedicaron a controlar el balón y evitar que los anfitriones marcaran un descuento que los entusiasmara a ir por el empate. No obstante y coincidentemente cuando el integrante de la Roja abandonó la cancha, fue sustituido por Valdemar Byskov a los 71′, Joannes Bjartalid marcó el 1-2 en el minuto 78.

Felizmente, para los escandinavos, el ecuatoriano Denil Castillo marcó de cabeza el 3-1 definitivo (80′) y dejó a Midtjylland con clara opción de seguir avanzando a la fase grupal del segundo torneo más importante de Europa. Claro que para ello, deberá ratificar este triunfo en su estadio, el próximo jueves 14 de agosto y de ahí triunfar en la llave de playoff.

Un poco antes de ese cotejo, están obligados a ganarle a Fodbold Club Fredericia para que no se le escape el puntero de la Superliga danesa, el FC Copenhague, pues si bien recién comienza la temporada en el Viejo Continente, el cuadro capitalino le lleva una ventaja de cuatro puntos en las tres primeras fechas y se medirá, este viernes al mediodía, con Aarhus GF (décimo en la tabla que integran doce oncenas).

Mira la asistencia de Darío Osorio en la Europa League:

Más sobre:FútbolDarío OsorioMidtjyllandEuropa League

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Trump nomina al presidente del Consejo de Asesores Económicos como gobernador de la Fed

NTV festeja su cuarto aniversario con una programación especial

El dardo de Boric a empresarios que firmaron carta dirigida a Kast, Matthei y Kaiser por carrera presidencial

Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

Regiones sostienen alza en ventas de comida rápida y la RM anota un retroceso

De Vodanovic a Alessandri: el boom de alcaldes por aparecer en los listados de Bloomberg

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

3.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

4.
“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

5.
Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

“Un gol caído del cielo”: registran un insólito penal en el fútbol ruso

“Un gol caído del cielo”: registran un insólito penal en el fútbol ruso

Servicios

Cuáles son los alumnos que recibirán el Bono Logro Escolar de hasta $82 mil

Cuáles son los alumnos que recibirán el Bono Logro Escolar de hasta $82 mil

Así se puede revisar con el RUT si corresponde recibir el Subsidio Familiar de agosto

Así se puede revisar con el RUT si corresponde recibir el Subsidio Familiar de agosto

Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal y cuáles grupos recibirán los $250 mil mensuales

Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal y cuáles grupos recibirán los $250 mil mensuales

El dardo de Boric a empresarios que firmaron carta dirigida a Kast, Matthei y Kaiser por carrera presidencial
Chile

El dardo de Boric a empresarios que firmaron carta dirigida a Kast, Matthei y Kaiser por carrera presidencial

Cuáles son los alumnos que recibirán el Bono Logro Escolar de hasta $82 mil

Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

Trump nomina al presidente del Consejo de Asesores Económicos como gobernador de la Fed
Negocios

Trump nomina al presidente del Consejo de Asesores Económicos como gobernador de la Fed

Regiones sostienen alza en ventas de comida rápida y la RM anota un retroceso

A los 85 años falleció el destacado economista Andrés Sanfuentes

Esta es la pasta dental que Colgate acaba de retirar del mercado por riesgos a la salud
Tendencias

Esta es la pasta dental que Colgate acaba de retirar del mercado por riesgos a la salud

Censo sin migrantes: la nueva medida de Trump para excluir a las personas indocumentadas

Qué se sabe del tiroteo que dejó cinco soldados heridos en una base militar de Estados Unidos

La Primera B se alza contra Milad y la ANFP por préstamos a San Marcos de Arica: “Deben dar un trato igualitario”
El Deportivo

La Primera B se alza contra Milad y la ANFP por préstamos a San Marcos de Arica: “Deben dar un trato igualitario”

Darío Osorio se vuelve a lucir en la Europa League

En la U contradicen a Gustavo Álvarez: “Con los que estamos uno siente que se puede ser campeón”

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

NTV festeja su cuarto aniversario con una programación especial
Cultura y entretención

NTV festeja su cuarto aniversario con una programación especial

Instalada en Dubái y con una elogiada secuela: la nueva vida de Lindsay Lohan

Kidd Voodoo y Pablo Chill-E a la pantalla: TVN transmitirá shows de ambas figuras de la música urbana

Aumento de aranceles por compras de petróleo a Rusia pone a prueba las lealtades de India con EE.UU.
Mundo

Aumento de aranceles por compras de petróleo a Rusia pone a prueba las lealtades de India con EE.UU.

Eyal Zamir, el general israelí que obedecerá la orden de Netanyahu en la que no cree: ocupar totalmente Gaza

Netanyahu plantea tomar el control de Gaza “por seguridad” y propone un gobierno de transición árabe

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?
Paula

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?

Hablemos de amor: Durante años compartimos trayecto. Después, compartimos la vida