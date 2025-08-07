Darío Osorio se vuelve a lucir en la Europa League

La Europa League vivió una nueva jornada clasificatoria y Darío Osorio volvió a brillar. El chileno fue uno de los jugadores destacados en el triunfo de su equipo, el FC Midtjylland, sobre el Frederisktad de Noruega (3-1).

Y aunque esta vez el formado por la Universidad de Chile no se inscribió en el marcador, tal como lo hizo en el compromiso frente al Hibernian, si estrelló un balón en el horizontal (11’) y entregó una asistencia que terminó inclinando la balanza a favor del conjunto danés.

Todo sucedió pasada la media hora de juego cuando Osorio y sus compañeros ya ganaban por la mínima tras la anotación de Franculino Djú, a los 14 minutos. El volante nacional armó una pared con Mikel Gogorza, que descolocó a la defensa local, y el futbolista europeo terminó la jugada con un tiro inatajable al segundo palo (32′).

Con el 2-0 a favor, los Lobos se dedicaron a controlar el balón y evitar que los anfitriones marcaran un descuento que los entusiasmara a ir por el empate. No obstante y coincidentemente cuando el integrante de la Roja abandonó la cancha, fue sustituido por Valdemar Byskov a los 71′, Joannes Bjartalid marcó el 1-2 en el minuto 78.

Felizmente, para los escandinavos, el ecuatoriano Denil Castillo marcó de cabeza el 3-1 definitivo (80′) y dejó a Midtjylland con clara opción de seguir avanzando a la fase grupal del segundo torneo más importante de Europa. Claro que para ello, deberá ratificar este triunfo en su estadio, el próximo jueves 14 de agosto y de ahí triunfar en la llave de playoff.

Un poco antes de ese cotejo, están obligados a ganarle a Fodbold Club Fredericia para que no se le escape el puntero de la Superliga danesa, el FC Copenhague, pues si bien recién comienza la temporada en el Viejo Continente, el cuadro capitalino le lleva una ventaja de cuatro puntos en las tres primeras fechas y se medirá, este viernes al mediodía, con Aarhus GF (décimo en la tabla que integran doce oncenas).

Mira la asistencia de Darío Osorio en la Europa League: